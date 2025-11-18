Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Палестина приветствует принятие СБ ООН резолюции по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/palestina-2055607822.html
СМИ: Палестина приветствует принятие СБ ООН резолюции по Газе
СМИ: Палестина приветствует принятие СБ ООН резолюции по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
СМИ: Палестина приветствует принятие СБ ООН резолюции по Газе
Палестина приветствует принятие СБ ООН резолюции по сектору Газа и подтверждает свою готовность сопровождать процесс ее реализации, передает палестинское... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T03:34:00+03:00
2025-11-18T03:34:00+03:00
в мире
палестина
россия
сша
махмуд аббас
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155138/23/1551382398_0:59:1920:1139_1920x0_80_0_0_323c73c2df5137c86b7a7e9b9428ad5c.jpg
https://ria.ru/20251118/nebenzya-2055605467.html
палестина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155138/23/1551382398_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_f5f13be7d332bb7883d9ba5dcc44c9bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, россия, сша, махмуд аббас, дональд трамп, оон
В мире, Палестина, Россия, США, Махмуд Аббас, Дональд Трамп, ООН
СМИ: Палестина приветствует принятие СБ ООН резолюции по Газе

WAFA: Палестина приветствует принятие СБ ООН резолюции по Газе

© Pixabay / hosny_salahДевушки с флагом Палестины
Девушки с флагом Палестины - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Pixabay / hosny_salah
Девушки с флагом Палестины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Палестина приветствует принятие СБ ООН резолюции по сектору Газа и подтверждает свою готовность сопровождать процесс ее реализации, передает палестинское официальное новостное агентство WAFA со ссылкой на канцелярию главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса.
"Палестина приветствует принятие СБ ООН резолюции по сектору Газа, подтверждает готовность сопровождать процесс ее реализации и взять на себя полностью свои обязательства", - говорится в сообщении.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Небензя назвал котом в мешке резолюцию Совбеза ООН по Газе
03:01
 
В миреПалестинаРоссияСШАМахмуд АббасДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала