Капитан "Динамо" Ожиганов рассказал, как отреагировал на отставку Кудашова

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккеист московского "Динамо" Игорь Ожиганов назвал самой неожиданной в своей карьере тренерскую отставку Алексея Кудашова, который накануне покинул столичный клуб.
В понедельник "Динамо" объявило об увольнении Кудашова по инициативе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен вернувшийся в сентябре в тренерский штаб команды Козлов, ранее он работал в "Динамо" с 2021 года по май 2025-го.
«
"Я видел много разных отставок и моментов, когда тренеры уходили, приходили. Но эта отставка стала для меня самой неожиданной. У нас было общее собрание, мы все поговорили. Это был довольно трогательный момент. Но что касается изменений в работе с Козловым, то хоть Скотти Боумэн будет работать, но за 24 часа он не принесет ничего нового. Главное - не потерять старое, а далее по ходу работы внедрять что-то потихоньку. Если же говорить о том, как после таких событий сохранить рабочий коллектив, то что нам теперь, перестать играть в хоккей? На матч приходят болельщики, дети с родителями. Мы же не можем просто выйти и сдаться. Мы обязаны играть, это наша профессия", - сказал Ожиганов журналистам.
"Динамо" во вторник проиграло "Спартаку" в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:4. В начале встречи болельщики "бело-голубых" скандировали кричалки в честь Кудашова.
"Это показатель его работы в "Динамо". Когда мы с Никитой Гусевым пришли в клуб, то стадион не был полным, за исключением топ-матчей и дерби. Но (при Кудашове) команда прогрессировала, шла вверх, а посещаемость наших матчей росла. Он заслуживает, чтобы трибуны скандировали кричалки в его честь", - добавил капитан "Динамо".