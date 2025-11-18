Рейтинг@Mail.ru
Капитан "Динамо" Ожиганов рассказал, как отреагировал на отставку Кудашова - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:18 18.11.2025 (обновлено: 23:19 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/ozhiganov-2055865181.html
Капитан "Динамо" Ожиганов рассказал, как отреагировал на отставку Кудашова
Капитан "Динамо" Ожиганов рассказал, как отреагировал на отставку Кудашова - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Капитан "Динамо" Ожиганов рассказал, как отреагировал на отставку Кудашова
Хоккеист московского "Динамо" Игорь Ожиганов назвал самой неожиданной в своей карьере тренерскую отставку Алексея Кудашова, который накануне покинул столичный... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T23:18:00+03:00
2025-11-18T23:19:00+03:00
хоккей
спорт
алексей кудашов
игорь ожиганов
никита гусев
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901211985_0:0:3144:1768_1920x0_80_0_0_7328c1ade5ba25826568f63311f174f7.jpg
/20251118/uhod-2055863664.html
/20251117/khokkey-2055354745.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901211985_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_aeb64ebe056a547a91d37859207d0b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей кудашов, игорь ожиганов, никита гусев, континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо
Хоккей, Спорт, Алексей Кудашов, Игорь Ожиганов, Никита Гусев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо
Капитан "Динамо" Ожиганов рассказал, как отреагировал на отставку Кудашова

Капитан ХК "Динамо" Ожиганов заявил, что не ожидал увольнения Кудашова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Динамо" Алексей Кудашов (в центре)
Главный тренер Динамо Алексей Кудашов (в центре) - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккеист московского "Динамо" Игорь Ожиганов назвал самой неожиданной в своей карьере тренерскую отставку Алексея Кудашова, который накануне покинул столичный клуб.
В понедельник "Динамо" объявило об увольнении Кудашова по инициативе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен вернувшийся в сентябре в тренерский штаб команды Козлов, ранее он работал в "Динамо" с 2021 года по май 2025-го.
Главный тренер Динамо Алексей Кудашов (третий справа) - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Отставка Кудашова повлияла на состояние игроков "Динамо", заявил Козлов
18 ноября, 23:07
«
"Я видел много разных отставок и моментов, когда тренеры уходили, приходили. Но эта отставка стала для меня самой неожиданной. У нас было общее собрание, мы все поговорили. Это был довольно трогательный момент. Но что касается изменений в работе с Козловым, то хоть Скотти Боумэн будет работать, но за 24 часа он не принесет ничего нового. Главное - не потерять старое, а далее по ходу работы внедрять что-то потихоньку. Если же говорить о том, как после таких событий сохранить рабочий коллектив, то что нам теперь, перестать играть в хоккей? На матч приходят болельщики, дети с родителями. Мы же не можем просто выйти и сдаться. Мы обязаны играть, это наша профессия", - сказал Ожиганов журналистам.
"Динамо" во вторник проиграло "Спартаку" в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:4. В начале встречи болельщики "бело-голубых" скандировали кричалки в честь Кудашова.
"Это показатель его работы в "Динамо". Когда мы с Никитой Гусевым пришли в клуб, то стадион не был полным, за исключением топ-матчей и дерби. Но (при Кудашове) команда прогрессировала, шла вверх, а посещаемость наших матчей росла. Он заслуживает, чтобы трибуны скандировали кричалки в его честь", - добавил капитан "Динамо".
Роман Ротенберг (слева) и Алексей Кудашов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сенсационная отставка в "Динамо"! Освободили место для Ротенберга?
17 ноября, 12:35
 
ХоккейСпортАлексей КудашовИгорь ОжигановНикита ГусевКХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала