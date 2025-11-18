Капитан "Динамо" Ожиганов рассказал, как отреагировал на отставку Кудашова

«

"Я видел много разных отставок и моментов, когда тренеры уходили, приходили. Но эта отставка стала для меня самой неожиданной. У нас было общее собрание, мы все поговорили. Это был довольно трогательный момент. Но что касается изменений в работе с Козловым, то хоть Скотти Боумэн будет работать, но за 24 часа он не принесет ничего нового. Главное - не потерять старое, а далее по ходу работы внедрять что-то потихоньку. Если же говорить о том, как после таких событий сохранить рабочий коллектив, то что нам теперь, перестать играть в хоккей? На матч приходят болельщики, дети с родителями. Мы же не можем просто выйти и сдаться. Мы обязаны играть, это наша профессия", - сказал Ожиганов журналистам.