Куда поехать на Новый год: где провести незабываемые каникулы

МОСКВА — РИА Новости. Новый год — время волшебства и новых впечатлений. Идеальный способ создать праздничную атмосферу — отправиться на новогодние каникулы в путешествие. Например, отметить Новый 2026 год в необычной обстановке: в уютном зимнем городе или на тропическом пляже. Куда поехать на Новый год, варианты, где отдохнуть в России и за границей, какие города и страны посетить с семьей недорого и с пользой, как сэкономить на поездке в праздники — советы экспертов в материале РИА Новости.

Куда поехать на Новый год в России

Самыми популярными внутренними направлениями по данным Яндекс Путешествия, оказались: Москва, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Мурманск, Казань, Екатеринбург, Новокузнецк и Южно-Сахалинск.

Городские празднования

Сделать новогодние праздники незабываемыми можно не покидая пределов нашей страны.

Москва

Как добраться: любым удобным способом. Цена авиабилета из Санкт-Петербурга в декабре — от 3000 руб., из Екатеринбурга — от 4900 руб.

В Новый год столица выглядит по-особенному: множество огней и украшений, бесплатные представления, мастер-классы для детей и масса сувениров, вкусных угощений и напитков. Можно прокатиться на теплоходе по Москве-реке, посетить фестиваль "Путешествие в Рождество" , сходить с детьми на Кремлевскую елку (билеты от 2800 руб.) или отправиться в театр.

Желательно приезжать в Москву в середине декабря, когда еще не закончились будни и нет сильного потока туристов. Если планируете отметить новогодние праздники в столице, бронируйте и покупайте билеты заранее.

Санкт-Петербург

Как добраться: любым удобным способом. Авиабилет из Москвы в декабре может обойтись в 6600 рублей (без багажа).

Петербург в Новый год погружается в особую атмосферу. Автор канала о туризме “Аллюзия Альберта” Альберт Бодокия отмечает, что это город для тех, кто ценит культурный отдых. Дворцовая площадь, зимние огни, музеи и театры, уютные кафе и каналы — все это создает уникальный зимний колорит.

Великий Устюг

Как добраться: доехать напрямую на поезде не получится, только до Котласа (Архангельской области) из Москвы, Воркуты, Новороссийска и Санкт-Петербурга, а далее на рейсовом автобусе или на электричке. Цена билета на поезд из Москвы в плацкарте — от 2300 руб., в купе — от 4000 руб. Гости и жители столицы могут прокатиться до усадьбы Деда Мороза на поездах "Мороз-экспресс" и "Зимняя сказка".

Великий Устюг, официальная родина Деда Мороза, — идеальное место для семейного отдыха в новогодние праздники. В резиденции гостям предложат театрализованные выступления и различные зимние забавы. Например, здесь можно посетить столярную мастерскую и кузницу с мастер-классами, полюбоваться на животных в зоопарке, прокатиться на собачьих упряжках и принять участие в интересных квестах. В городе также открыт музей новогодней и рождественской елочной игрушки, где можно создать собственное украшение на мастер-классе.

Калининград

Как добраться: самый простой способ — на самолете из Москвы или Санкт-Петербурга. Цена авиабилетов к концу декабря начала января будет в пределах 7 000-10 000 руб.

Tvil.ru . "Очень многие хотят провести новогодние каникулы в “почти загранице” на западных рубежах страны, глядя в волны Балтики. В Калининградской области также широкий выбор экскурсий для туриста и предложений на Новый год", – говорит Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям

"Если хочется посмотреть на старую Европу, не выезжая из страны, пройдите по старинным улочкам районов Амалиенау и Хуфен в Калининграде и отведайте местные специалитеты в маленьких ресторанчиках", – советует Кирилл Рожков, профессор Высшей Школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы "Экономика впечатлений".

Казань

Как добраться: из Москвы можно добраться на самолете (от 7 900 руб. без багажа), на поезде (от 18 000 руб. в канун новогодних праздников) на автомобиле (при хорошей погоде дорога займет 12-14 часов) или на рейсовом автобусе (от 7 500 руб.).

Встретить Новый год с национальным колоритом можно в Казани. Город удивит смешением культур, блюдами татарской кухни и современными развлекательными комплексами. "Обязательно посетите Казанский Кремль, который в вечерней подсветке выглядит особенно красиво. Цены на недельные туры из Москвы стартуют от 30.000 рублей на человека", – говорит эксперт.

Города Золотого кольца

Как добраться: из Москвы на поезде, автобусе или машине. Цена поездки зависит от того, в какой город вы отправляетесь.

предлагают четырехдневный тур по Золотому кольцу с экскурсиями и мастер-классами для детей и взрослых. Есть туры в отдельные города. В путешествие по городам Золотого кольца можно отправиться как самому, так и по программе тура. Если планируете маршруты сами, заедьте в терем Снегурочки и на Лосиную ферму в Костроме (можно купить специальные экскурсии), покатайтесь на санках в Суздале, посетите забег Дедов Морозов и Снегурочек во Владимире. "РЖД Тур" предлагают четырехдневный тур по Золотому кольцу с экскурсиями и мастер-классами для детей и взрослых. Есть туры в отдельные города.

Зимняя природа и горнолыжные курорты

"Для горнолыжного отдыха стоит присмотреться к безвизовой Сербии, куда есть прямые рейсы. А также к российским курортам: Красная Поляна (Роза Хутор, Альпика и Горки Город) и Шерегеш. Инфраструктура и качество трасс тут на европейском уровне. Если решите ехать в Красную Поляну, то можно хорошо сэкономить и насладиться морским климатом, поселившись не в самом курорте, а в Адлере", – советует Сююмбике Давлет-Кильдеева, руководитель направления контента и социальных медиа travel-сервиса Купибилет.

Большим спросом пользуются базы отдыха и коттеджные комплексы полного цикла, где предлагают не только проживание, но и различные зимние развлечения, активности, интересные блюда региональной кухни.

"Направления, которые, в основном выбирают гости – это Краснодарский край, Ленинградская область и Московская область, – говорит Оксана Шустикова. – Другие любители горных лыж предпочитают курорты Карелии, в том числе, знаменитую Сортавалу. Не забывают и про Краснодарский край, например, Красную поляну. А те, кто любит более отдаленные места – предпочитают курорт Шерегеш в Кемеровской области, на стыке Алтайских и Саянских гор".

Карелия

Как добраться: авиабилет из Москвы — от 18 000 руб. на взрослого. Из Санкт-Петербурга быстрее добраться на "Ласточке". Билет обойдется не дороже 2 000 руб.

Карелия зимой превращается в настоящий сказочный мир.

"Петрозаводск – удобная точка для начала путешествия по региону, откуда можно попасть к озеру Онега, увидеть остров Кижи с его деревянной архитектурой, уникальной для русского Севера. Туристов ждут заснеженные леса, подледная рыбалка и катание на собачьих упряжках. Особое очарование Новому году в Карелии добавляет возможность увидеть северное сияние", – комментируют эксперты Яндекс Путешествия.

Камила Велибекова уточняет, что в Карелии можно организовать рыбалку на Ладожском озере, чтобы поймать трофейную рыбу, или отправиться в увлекательное путешествие на санях или лыжах. Прокатиться в упряжке хаски и исследовать знаменитые достопримечательности региона – горный парк Рускеала и водопад Кивач в Кондопожском районе.

Алтай

Как добраться: из Москвы можно долететь до Горно-Алтайска (цена билета от 17 000 руб.) или до Барнаула (авиабилет от 15 000 руб.)

Алтай подойдет всем. Желающим покататься на лыжах и сноуборде следует отправиться на горнолыжный курорт "Манжерок". Тех, кто хочет восстановиться и отметить праздники в приятной компании, ждет экокурорт "Марьина роща". Всем туристам рекомендуется посмотреть на Голубые озера, побывать на Алтайском марсе и проехать по Чуйскому тракту, чтобы полюбоваться на петроглифы и Гейзерное озеро.

Домбай

Как добраться: из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга до аэропорта Минеральных Вод, затем на автобусе или такси. С рейсами можно ознакомиться на сайте аэропорта — http://mvairport.ru/

Домбай стал популярным направлением для туристов, которые любят отмечать Новый год на горнолыжных курортах и в окружении завораживающей природы. Развлечения найдет каждый: можно отправиться по канатной дороге на пик Мусса-Ачитары, чтобы посмотреть на Кавказские горы и отведать блюда местной кухни, покататься на лыжах со склонов, снять отдельный домик для проживания, посетить настоящее кавказское застолье, погадать и поводить хороводы в праздничную ночь.

Архыз

Как добраться: самолетом до Минеральных Вод, оттуда на автобусе до курорта, или на поезде до Черкесска и после на такси/автобусе до Архыза

Архыз — место, где можно покататься на лыжах, пофотографироваться на фоне живописных пейзажей и посетить вечеринку apres-ski ("после лыж"). Софийские водопады, Медвежьи ворота, традиционные бани с купелями, спа-отели и лыжные трассы для спортсменов всех уровней ждут.

Приэльбрусье

Как добраться: на самолете из Москвы до Минеральных Вод или Нальчика, на поезде — до Минеральных Вод, Нальчика или Кисловодска. После нужно пересесть на автобус или машину, чтобы добраться до курорта. Некоторые туры предлагают полный трансфер

В Приэльбрусье можно не только обкатать слои пушистого снега, но и посетить Аушигерские термальные источники, покататься на коньках и отправиться в Чегем, где проводятся полет на парапланах, если позволяет погода. Также есть экскурсии по экотропе вдоль Баксана, к Девичьим косам и возможность посетить местный рынок с интересными товарами и идеями новогодних подарков. В период новогодних праздников на станции "Мир" и Ярмарочной площади проводятся массовые гуляния, мастер-классы и open-air вечеринки.

Южные курорты

Юг России — популярное направление, которое предлагает туристам комфортную зиму с возможностью посещать горнолыжные курорты, санатории или спа-отели.

Сочи

Как добраться: на самолете, поезде или автобусе/машине. Авиабилеты из Москвы в канун Нового года дороже — от 18 000 руб.

Красная Поляна зимой – это потрясающие пейзажи и комфортные условия для активного отдыха. Горнолыжные курорты предлагают трассы на любой вкус – как для новичков, так и для профессионалов. Мягкий субтропический климат делает отдых в горах особенно приятным. В Сочи и Адлере также царит праздничная атмосфера – новогодние ярмарки, украшенные набережные и мероприятия.

Крым

Как добраться: на поезде из Москвы до Симферополя или Севастополя. Можно добраться на автомобиле, но ехать придется более суток, плюс есть платные дороги

В Крыму можно провести новогоднюю ночь на берегу Черного моря или в горах. Первый вариант предлагает снять номер в отеле с тематической программой, бассейном и красивыми видами. Если вы выбрали второй вариант, можно снять гостевой домик, заняться фрирайдом на Чатыр-Даг и стать гостем вечеринок apres-ski. В Ялте можно посетить музеи, сходить на экскурсию в винодельню, стать свидетелем очередного Мороз-парада, а в Севастополе отметить Рождество, посетив храмы.

Кавказские Минеральные Воды

Как добраться: из Москвы на любом удобном транспорте. Стоимость авиабилетов стартует от 18 000 руб.

Это направление подойдет тем, кто хочет поправить здоровье и восстановиться в новогодние праздники, ведь Минеральные Воды — сосредоточение знаменитых санаториев. "Дон", "Виктория", "Буковая роща" и др. предлагают не только оздоровительные программы, но и развлекательные мероприятия, конкурсы, мастер-классы и новогодние вечеринки.

Куда поехать на Новый год за границу

Яндекс Путешествия рассказали, куда можно отправиться в поездку на новогодние каникулы. По данным поиска и бронированию авиабилетов*, самыми популярными зарубежными направлениями для поездок на Новый год стали Турция, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия, Грузия, ОАЭ, Армения, Египет, Сербия и Китай.

Страна Средняя температура Особенности Виза Таиланд +28…+30°C Живописные пляжи Активный отдых Нет Египет +23…+25°C Исторические достопримечательности Вечеринки, шоу-программы, конкурсы Интересные экскурсии Нет ОАЭ +24..+26°C Водный спорт Торговые центры Уличные шоу-программы Нет Белоруссия -2…-6°C Городские ярмарки Беларуская кухня Можно покататься на лыжах, коньках, ватрушке Нет Грузия В Батуми — +12…+15°C, в Тбилиси — +3…+5°C Народные гуляния Местные достопримечательности Застолья с традиционными песнопениями Нет Армения -4…+4°C Горнолыжный курорт Цахкадзор Традиционные праздничные ужины в ресторанах Нет Сербия -1…+3°C Мягкая зима, но ветрено и пасмурно Рождественская ярмарка Горнолыжный курорт Копаоник Нет Китай Хайнань, Гуанчжоу — +20…+25°C, в Пекине — -5…-10°C Лазерное шоу, салют, вечеринки Ледовый фестиваль в Харбине Азиатская кухня Пляжи на острове Хайнань Нет Азербайджан -4…-6°C Гора Шахдаг Гобустан и другие достопримечательности Азербайджанская кухня и традиции празднования Нового года Нет

Теплые страны для пляжного отдыха

Если хотите встретить Новый год на берегу моря или океана, выбирайте теплые края. Желательно бронировать путевки заранее — многие предпочитают отмечать новогодние праздники в окружении пальм, а не снежных сугробов.

Таиланд

Как добраться: из Москвы, Иркутска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска летают прямые рейсы до Бангкока или на Пхукет

Таиланд в декабре – это теплое море и идеальные погодные условия для пляжного отдыха. В Яндекс Путешествия отмечают, что Пхукет – один из самых популярных курортов, славится своими живописными пляжами, такими как Патонг, Карон и Ката-Бич. Здесь можно найти множество возможностей для активного отдыха, от водных видов спорта, таких как снорклинг и дайвинг, до вечерних прогулок и посещения ресторанов с местной кухней. Для тех, кто ищет более спокойную атмосферу, на острове также есть уединенные бухты и пляжи.

© AP Photo / Sakchai Lalit Празднование Рождества в Таиланде © AP Photo / Sakchai Lalit Празднование Рождества в Таиланде

Египет

Как добраться: есть прямые рейсы из Москвы до Каира, Хургады или Шарм-эль-Шейха. Из остальных городов можно добраться с пересадками

Египет подойдет тем, кто любит вечеринки, интересуется достопримечательностями и хочет встретить Новый год в окружении пирамид, песков и туристов из разных стран.

"Если выбираете Египет, то обратите внимание, что температура воды здесь в это время будет бодрящей, обычно на уровне 22 градусов, что подходит далеко не всем. И зима в Египте, как правило, ветреная, поэтому для отдыха лучше выбирать закрытые бухты. Множество отелей имеют бассейны и целые аквапарки с подогревом", – советует Ирина Леденева.

ОАЭ

Как добраться: прямым рейсом в Дубай или Шарджу из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани или Новосибирска

Отели и резорты подготовили для гостей новогодние и рождественские гала-ужины, правительство страны традиционно устраивает шоу фейерверков в нескольких точках в каждом из эмиратов. Дубай – отличное место для зимнего отдыха, сочетающее пляжный отдых и яркие развлечения. В декабре здесь приятные погодные условия, что делает пляжи, например, Джумейра-Бич и Кайт-Бич особенно привлекательными для отдыха. Здесь можно найти развитую инфраструктуру, водные виды спорта и зоны отдыха. Помимо пляжей, Дубай славится роскошными торговыми центрами – Dubai Mall и Mall of the Emirates, где можно найти все – от магазинов до ресторанов и развлечений. Новогодние праздники в Дубае сопровождаются грандиозными фейерверками у Бурдж-Халифа. Для тех, кто ищет активные приключения, доступны сафари в пустыне, посещение Аквапарка Aquaventure и смотровой площадки Бурдж-Халифа.

© iStock.com / author Новогодняя ель в Дубае © iStock.com / author Новогодняя ель в Дубае

Мальдивы

Как добраться: на прямом рейсе из Москвы в Мале или с пересадкой через Шарджу или Абу-Даби

Встретить Новый год на острове – отличная идея для тех, кто хочет добавить празднику особого настроения и уникальных впечатлений. Отдыхающих ждет белый песок, атмосфера райских островов, развлечения для взрослых и детей и своя ёлка на каждом острове. "Островные направления, такие как Мальдивы, Сейшелы и Маврикий, предлагают праздничные программы с гала-ужинами, фейерверками и шоу на фоне живописных тропических пляжей. Вместо снега туристов ждут бирюзовые воды и теплый океан и такие развлечения, как: киносеансы под открытым небом, дайвинг, серфинг, плавание с черепахами, рыбалка на акул, глубоководный дайвинг и каякинг", – говорит Камила Велибекова, управляющий партнер и основатель компании "Премьер Туризм" – агентство авторских путешествий и мероприятий.

© iStock.com / urbazon Новый год на Мальдивах © iStock.com / urbazon Новый год на Мальдивах

Вьетнам

Как добраться: на самолете напрямую из Москвы в Нячанг и Хошимин, из Иркутска — в Фукуок, Нячанг или Ханой

Если выберете Фукуок или Муйне, сможете покупаться и хорошо загореть. Там же проводятся разные вечеринки в честь празднования Нового года. 17 февраля 2026-го во Вьетнаме отмечают Китайский новый год — Тет.

Гоа

Как добраться: на самолете из Москвы до аэропорта Даболим, из других городов — с пересадкой в Дели, Доху или через Дубай

На Гоа соблюдают европейские рождественские и новогодние традиции: украшают пальмы и улочки гирляндами, подают праздничные блюда (в некоторых кафе можно поесть оливье). Местные жители в ночь на 1 января сжигают чучело на побережье, в чем могут поучаствовать и туристы. Также можете встретить Новый год в отеле или кафе на пляже.

© iStock.com / vuk8691 Девушка загорает на пляже на Сейшельских островах © iStock.com / vuk8691 Девушка загорает на пляже на Сейшельских островах

Шри-Ланка

Как добраться: есть прямой рейс из Москвы. Из других городов можно добраться только с пересадкой в Дубае или Стамбуле

Цейлон – страна национальных парков и неиссякаемого позитива. Обширная экскурсионная программа, флора и фауна, удивляющие даже самых искушенных путешественников. "Шри-Ланка – это не только пляжи, но и интересная культура, экскурсии к водопадам, чайные плантации и национальные парки. Температура в декабре идеальна для отдыха на побережье и экскурсий по острову", – говорит Альберт Бодокия.

Экскурсионный туризм

Можно совместить приятное с полезным, посетив какую-либо страну не только для празднования Нового года, но и знакомства с ее традициями, историей. В некоторых местах можно также покататься на лыжах или понежиться на солнышке.

Китай

Как добраться: есть прямые авиарейсы из Москвы, Дальнего Востока, сибирских городов и Санкт-Петербурга. Из Владивостока можно уехать на автобусе до Хуньчунь

В Китае можно отметить Новый год как в традициях Европы, так и на пляже. В Пекине можно посетить экскурсии по историческим достопримечательностям и встретить новогоднюю ночь на тематической вечеринке. В Шанхае множество новогодних шоу и ярких представлений, в Харбине проводится фестиваль ледяных скульптур, а на острове Хайнань можно искупаться и отметить праздники на побережье.

Если хотите присоединиться к традиционному празднованию, лучше отправиться в Китай накануне китайского нового года, который будет 17 февраля 2026 года.

Сербия

Как добраться: на самолете из Москвы или на поезде с пересадкой в Черногории

Сербия — европейский вариант празднования Нового года, который не требует оформления визы. Можно прогуляться по ярмарке в Белграде, посетить забег Дедов Морозов, попробовать традиционные рождественские блюда в кафе и ресторанах, поселиться в спа-отеле или отправиться на горнолыжный курорт Копаоник (примерно 300 км от столицы).

Иордания

Как добраться: есть прямой авиарейс из Москвы в Амман

Новогодняя ночь в Иордании — вариант для искушенного путешественника. Столичный Амман превращается в город огней: престижные отели разворачивают роскошные гала-ужины, а модные рестораны соперничают друг с другом в изысканности праздничных меню. Те, кто жаждет экзотики, могут встретить бой курантов среди красных скал Петры — местные отели в Вади-Мусе предлагают уникальный опыт празднования в окружении древней истории. Любители релакса выбирают побережье Мертвого моря. Акаба на Красном море манит тех, кто не мыслит Новый год без теплого моря и кораллового рифа.

Турция

Как добраться: прямые авиарейсы в крупные аэропорты Турции выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и Екатеринбурга. Нужен загранпаспорт

О купании в море в Турции речи не идет, но отели подготовили программы новогодних праздников, гала-ужины, развлечения для взрослых и детей. Во многих из них работают закрытые и подогреваемые бассейны, спа-центры для восстановления душевного равновесия.

© iStock.com / resulmuslu Улица Истикляль в Стамбуле © iStock.com / resulmuslu Улица Истикляль в Стамбуле

Узбекистан

Как добраться: напрямую до Ташкента на самолете, поезде или автобусе из Москвы

Узбекистан подойдет тем, кто хочет отметить новогодние праздники без шумной толпы прохожих. Столичный Ташкент встречает своих жителей и туристов ярмаркой, также проходят разные концерты, представления и массовые гуляния. Дети могут увидеть узбекского Деда Мороза — Корбобо, и Снегурочку — Коркиз, которые передвигаются на осликах. Вкусная самса, плов, пахлава и теплые напитки гарантированы.

Белоруссия

Как добраться: из Москвы можно долететь на самолете, доехать на поезде, автобус или автомобиле

Минск к Новому году украшают яркими огнями и гирляндами. На главной площади города – Октябрьской – проходят концерты и массовые гуляния. Городские ярмарки предлагают попробовать традиционные белорусские угощения и приобрести местные сувениры. В окрестностях города также находятся курортные зоны, такие как Силичи и Логойск, где можно насладиться катанием на лыжах и зимними видами на природу.

© iStock.com / Dzmitrock87 Старый город в Минске © iStock.com / Dzmitrock87 Старый город в Минске

Армения

Как добраться: на самолете или автобусе без пересадок из Москвы, Сочи или Санкт-Петербурга

Зимний Ереван – это сочетание теплого гостеприимства и особенной праздничной атмосферы. На новогодних праздниках центральные улицы города украшаются гирляндами, а местные кафе предлагают особые праздничные блюда. После празднования в столице можно отправиться в Цахкадзор – известный горнолыжный курорт Армении, расположенный среди живописных гор. Здесь можно насладиться катанием на лыжах, а также провести время в уютных домиках с каминами.

© iStock.com / Vrezh Новогоднее украшение Еревана © iStock.com / Vrezh Новогоднее украшение Еревана

Отдых с детьми на новогодние праздники

Семьи с детьми школьного возраста для поездки в новогодние каникулы часто выбирают направления, где можно повстречать Деда Мороза. И это не только Великий Устюг.

"Семьям с маленькими детьми можно посоветовать выбирать отели, которые работают по системе “все включено”. В этом случае на отдыхе можно будет полностью расслабиться: питание входит, детей развлекают профессиональные аниматоры, работают мини-клубы, а для взрослых подготовлены яркие шоу-программы. Самые популярные страны с отелями такого типа – это Турция и Египет. Но есть достойные варианты и у нас – в Подмосковье, Сочи , Анапе, Геленджике", – говорит Ирина Леденева, руководитель турагентства "АЗИМУТ".

Эксперт отмечает, что у новогоднего волшебника есть еще несколько резиденций:

Московский дом Деда Мороза в Кузьминском лесу;

Питерский дом в Петергофе;

Уральская резиденция в Екатеринбурге;

Кузбасская резиденция в Кемерово;

Резиденция Кыш Бабая (татарского Деда Мороза) в Казани;

Крымская резиденция в Севастополе.

А еще можно навестить Талвиукко в Карелии и Тол Бабая в Удмуртии – это местные Деды Морозы.

"Новинка для семей с детьми – тур в Карелию на три дня "Новогодняя ночь на вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко". Главная фишка – это встреча Нового года прямо в резиденции сказочного волшебника. Также туристы посетят: самую весёлую карельскую деревню Киндасово, Онежскую набережную в Петрозаводске, Олонец с интерактивной программой и встречей с Морозцем Паккайне, Александро-Свирский монастырь, водопад Кивач, бальнеологический курорт Марциальные Воды, минеральный центр карельского шунгита, горный парк "Рускеала", водопады Ахвенкоски, фирменный магазин форелевого хозяйства", – говорит Роман Цветков, генеральный директор туроператора по России "СканТур".

Январские каникулы в России с детьми Лариса Гармаш, автор канала о путешествиях Woof Travel Vanlife, советует провести в Костроме и области. На неделю праздников, на семью из трех человек, включая ребенка, проживание в гостинице обойдется в 120 000 рублей.

"Снегурочка родом из Костромской области, поэтому здесь есть ее терем (экскурсия с ледяной комнатой 450 руб. взрослый билет, 350 руб. детский, до трех лет бесплатно). На главной Сусанинской площади проходят гуляния. Расположена центральная елка, рынок с местными сувенирами и угощениями и “Сырная биржа”. Организуют бесплатный квест “Зайцы Мазая” (маленькие скульптуры, разбросанные по центру, которые очень весело искать). Веселая еда для детей (калачная, бургеры из гуся), в среднем чек на двоих взрослых + ребенок обходится в 1500-2000 рублей".

Эксперт отмечает, что в 20 минутах от Костромы расположена Сумароковская лосеферма. Животных можно кормить. Билеты: 150 руб. дети, 250 руб. взрослые, малыши до четырех лет – бесплатно.

Лариса Гармаш рекомендует проехать в Кострому через Иваново и посетить железнодорожный вокзал. Каждый год здесь невероятная атмосфера – устраивают бесплатный фестиваль Новогодняя сказка (огромная ёлка, большой зал с дореволюционным декором, кукольный домик, бесплатная карусель).

Если запланировано путешествие с детьми, то можно совместить поездку с развитием кругозора, выбрав страну с уникальной культурой и природой. Например, доступный Египет (пирамиды Гизы, город Луксор, Большой Сфинкс), Марокко (старый город Медина в Марракеше) и Иорданию (вырубленный в скалах город Петра и Мертвое море).

"На Мальдивах, где даже в зимние месяцы температура воздуха стабильно держится в диапазоне 28-30°C, а воды около 30°C. Для юных путешественников здесь организуются разнообразные праздничные мероприятия, включая увлекательные квесты с участием Деда Мороза, а также мастер-классы и развлекательные шоу. Помимо этого, некоторые курорты время от времени предлагают специальные акции, где проживание для детей может быть бесплатным. А ценители духовных практик смогут окунуться в велнес-ретрит с участием натуропатов, диетологов и аюрведических специалистов", – говорит Камила Велибекова.

Советы путешественнику

Самое важное — планировать отдых заранее. Новогодняя пора — самый популярный период, когда моментально бронируются не только туры и билеты, но и номера в отелях, столики в ресторанах и места в театрах. Остальное — документы, маршрут и программа мероприятий — можно решить с помощью туроператора или в процессе подготовки к отъезду.

Когда начинать планирование

Чтобы подготовиться к отдыху на новогодних каникулах нужно начинать с выбора места и заранее бронировать жилье. Камила Велибекова отмечает, что важно учитывать специфику зимнего отдыха и адаптироваться к погодным условиям. Для активных занятий, таких как катание на лыжах или сноуборде, необходима специальная экипировка. Хотя её можно арендовать на месте, лучше заранее проверить состояние своего снаряжения. Если турист планирует путешествие за границу, нужно не забыть оформить визу и медстраховку, которая покроет риски, связанные с активным отдыхом.

"Не откладывайте выбор новогоднего путешествия на последний момент – это одни из самых пиковых дат в году. Даже если полноценное новогоднее путешествие сейчас не по карману, обязательно постарайтесь совершить хотя бы однодневную поездку в соседний город. В праздники все города украшены, сияют тысячами огней и вокруг царит сказочная атмосфера. Привычные места, которые мы уже много раз видели, могут выглядеть совсем по-другому. Такая поездка обязательно запомнится надолго", – советует Ирина Леденева.

Выбор направления

Если цель – активный отдых, то Ирина Леденева рекомендует присмотреться к групповым экскурсионным турам или отелям с удобным расположением для самостоятельных поездок по окрестностям. Пакетные туры по России с включенными экскурсиями – отличный вариант поездки для зимних каникул. Популярные направления такого плана – Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Казань, Карелия. Из заграничных направлений туристы часто выбирают Стамбул, Дубай, Бангкок. Пакетные туры выставлены из многих регионов. Наибольшее число рейсов летит из Москвы.

Если хочется встретить Новый год на пляже, можно рассмотреть Мальдивы, Таиланд, Сейшельские острова, Кубу и Шри-Ланку. Все эти направления предлагают теплую погоду и песчаные пляжи. Пакетные туры помогут сэкономить, отдохнуть от морозов и понежиться на пляже.

Если теплая вода в море не обязательна, то имеет смысл обратить внимание на Турцию, многие отели имеют открытые подогреваемые бассейны. Здесь гостей ждут отличные развлекательные программы в отелях, качественный сервис и шоппинг.

"Если выбираете Египет, то обратите внимание, что температура воды здесь в это время будет бодрящей, обычно на уровне 22 градусов, что подходит далеко не всем. И зима в Египте, как правило, ветреная, поэтому для отдыха лучше выбирать закрытые бухты. Множество отелей имеют бассейны и целые аквапарки с подогревом", – советует Ирина Леденева.

Документы и визы

Для новогодних путешествий подготовьте загранпаспорт — он требуется для поездки почти во все страны, кроме Армении, Узбекистана и Беларуси. Также можно оформить медицинскую страховку, но она необязательна. Многие туроператоры предлагают свой страховой пакет, обязательно ознакомьтесь с ним.

При посещении зарубежных стран, не входящих в Шенгенскую зону, не требуется виза, если поездка не будет больше 15-30 дней. Исключение — Шри-Ланка, для которой нужно оформить электронную визу заранее.

Как можно сэкономить на путешествии

Раннее бронирование помогает сэкономить существенную долю затрат на поездку. Самые высокие цены на туры будут на период официальных выходных. Если есть возможность захватить несколько рабочих дней, то удастся сэкономить.

"Обязательно нужно обращать внимание на доплаты за новогодние ужины в отелях – часто эта доплата обязательная и от нее никак нельзя отказаться", – предупреждает Ирина Леденева.

Александр Патешман, независимый эксперт по финансам, поделился лайфхаками, как недорого отдохнуть в новогодние праздники, а сэкономленные деньги потратить на долгожданный отпуск летом.