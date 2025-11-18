Рейтинг@Mail.ru
Дотком назвал расследование НАБУ вершиной айсберга проблемы с коррупцией
08:45 18.11.2025
Дотком назвал расследование НАБУ вершиной айсберга проблемы с коррупцией
в мире
украина
европа
ким дотком (шмитц)
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
в мире, украина, европа, ким дотком (шмитц), герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, megaupload
В мире, Украина, Европа, Ким Дотком (Шмитц), Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Megaupload
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком заявил, что последнее расследование национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) выявило лишь вершину айсберга проблемы с коррупцией в стране.
"Расследование НАБУ на Украине выявило лишь вершину айсберга. Самая коррумпированная страна Европы остаётся таковой", - написал Дотком в соцсети Х.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Дотком рассказал, как МВФ и ЕС используют расследование НАБУ
Вчера, 01:51
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Депутат Рады призвал НАБУ опубликовать "пленки Миндича"
Вчера, 16:07
 
