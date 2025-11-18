https://ria.ru/20251118/opasnost-2055621984.html
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
План "Ковер" и режим беспилотной опасности отменены на территории Пензенской области, запрет на использование воздушного пространства снят, сообщил губернатор
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
На территории Пензенской области отменили режим беспилотной опасности