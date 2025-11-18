Рейтинг@Mail.ru
Обвинение запросит наказание бизнесмену, передавшему "Азову"* прожектор - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/obvinenie-2055852019.html
Обвинение запросит наказание бизнесмену, передавшему "Азову"* прожектор
Обвинение запросит наказание бизнесмену, передавшему "Азову"* прожектор - РИА Новости, 18.11.2025
Обвинение запросит наказание бизнесмену, передавшему "Азову"* прожектор
Обвинение 27 ноября запросит у суда наказание предпринимателю Виталию Ревину*, передавшего украинскому полку "Азов"** (признан в РФ террористической... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:35:00+03:00
2025-11-18T21:35:00+03:00
украина
россия
курск
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251101/pskov-2052240006.html
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055576911.html
https://ria.ru/20251108/norvegiya-2053692651.html
украина
россия
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, курск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Украина, Россия, Курск, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Обвинение запросит наказание бизнесмену, передавшему "Азову"* прожектор

Обвинение 27 ноября запросит наказание Ревину, передавшему "Азову" прожектор

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Обвинение 27 ноября запросит у суда наказание предпринимателю Виталию Ревину*, передавшего украинскому полку "Азов"** (признан в РФ террористической организацией и запрещен) прожектор для противодействия беспилотникам, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Ревин* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Девушка, арестованная в Пскове за содействие "Азову"*, признала вину
1 ноября, 06:20
Прения сторон должны были состояться во вторник, однако стадия дополнения к судебному следствию затянулась до позднего вечера, в связи с чем коллегия судей объявила в слушании перерыв до 27 ноября.
Как стало известно из озвученных в суде показаний уроженца Черниговской области Ревина*, он, являясь изготовителем прожекторов в коммерческих целях, испытывая негативное отношение к власти РФ и противясь проведению СВО, связался с представителем полка "Азов"**, предложив его участникам зенитный прожектор, который сам спроектировал. Он отправил его из Курска в Киев через Литву, в этом Ревину* помогали родственники из Украины.
После тестирования прожектора, как рассказал сам фигурант, "азовцы"** сообщили ему, что удовлетворены результатом и заинтересованы в новых поставках, чтобы противостоять российским беспилотникам.
Ревин* передавал полку всю техническую документацию, консультировал "Азов"** по сборке прожекторов на безвозмездной основе. Для их производства он закупал комплектующие из Китая на собственные средства, "руководствуясь личными убеждениями". Испытывал свои наработки Ревин* в Курске, соблюдая конспирацию. Также он тестировал генератор "шума", то есть прибор для радиоэлектронной борьбы, чтобы передать его украинским военизированным формированиям.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Экс-боевика "Азова"* избили во Львове его же костылем, сообщает источник
17 ноября, 21:18
Всего Ревин* собрал и передал "Азову"** один прожектор, ещё 30-35 изделий были собраны на Украине с его помощью и из деталей, приобретенных по его наводке. В будущем, в случае успешного распространения разработки Ревина по Украине, он планировал получить роялти и обосноваться в Европе.
Уже в суде Ревин* заявил, что не подтверждает показания, данные на стадии следствия, так как они, по его утверждению, были получены с нарушениями. В то же время он напомнил, что является гражданином РФ и Украины, от последнего гражданства не отказывается, как и от симпатий к этой стране. Его адвокат утверждает, что вина Ревина* не доказана - так, в материалах дела якобы даже нет каких-либо сведений, фактически подтверждающих, что он направлял посылку с прожектором за рубеж, что она была доставлена на Украину.
В то же время по просьбе адвоката Ревина* в суде были осмотрены вещественные доказательства, в том числе его мобильный телефон. В ходе заседания были проиграны видео- и голосовые сообщения из переписки подсудимого с гражданином Украины, из них следует, что представители "Азова"** действительно хвалили жителя Курска, а Ревин* давал им указания по сборке прожекторов. "Переписку я не узнаю, свой голос не узнаю, возможно, это искусственный интеллект", - указал Ревин*.
* Внесен в список террористов и экстремистов
** Запрещенная в России террористическая организация
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Будет скандал". В Норвегии армию заподозрили в связях с "Азовом"*
8 ноября, 17:59
 
УкраинаРоссияКурскФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала