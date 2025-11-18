Обвинение запросит наказание бизнесмену, передавшему "Азову"* прожектор

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Обвинение 27 ноября запросит у суда наказание предпринимателю Виталию Ревину*, передавшего украинскому полку "Азов"** (признан в РФ террористической организацией и запрещен) прожектор для противодействия беспилотникам, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Прения сторон должны были состояться во вторник, однако стадия дополнения к судебному следствию затянулась до позднего вечера, в связи с чем коллегия судей объявила в слушании перерыв до 27 ноября.

Как стало известно из озвученных в суде показаний уроженца Черниговской области Ревина*, он, являясь изготовителем прожекторов в коммерческих целях, испытывая негативное отношение к власти РФ и противясь проведению СВО, связался с представителем полка "Азов"**, предложив его участникам зенитный прожектор, который сам спроектировал. Он отправил его из Курска Киев через Литву , в этом Ревину* помогали родственники из Украины

После тестирования прожектора, как рассказал сам фигурант, "азовцы"** сообщили ему, что удовлетворены результатом и заинтересованы в новых поставках, чтобы противостоять российским беспилотникам.

Ревин* передавал полку всю техническую документацию, консультировал "Азов"** по сборке прожекторов на безвозмездной основе. Для их производства он закупал комплектующие из Китая на собственные средства, "руководствуясь личными убеждениями". Испытывал свои наработки Ревин* в Курске, соблюдая конспирацию. Также он тестировал генератор "шума", то есть прибор для радиоэлектронной борьбы, чтобы передать его украинским военизированным формированиям.

Всего Ревин* собрал и передал "Азову"** один прожектор, ещё 30-35 изделий были собраны на Украине с его помощью и из деталей, приобретенных по его наводке. В будущем, в случае успешного распространения разработки Ревина по Украине, он планировал получить роялти и обосноваться в Европе

Уже в суде Ревин* заявил, что не подтверждает показания, данные на стадии следствия, так как они, по его утверждению, были получены с нарушениями. В то же время он напомнил, что является гражданином РФ и Украины, от последнего гражданства не отказывается, как и от симпатий к этой стране. Его адвокат утверждает, что вина Ревина* не доказана - так, в материалах дела якобы даже нет каких-либо сведений, фактически подтверждающих, что он направлял посылку с прожектором за рубеж, что она была доставлена на Украину.

В то же время по просьбе адвоката Ревина* в суде были осмотрены вещественные доказательства, в том числе его мобильный телефон. В ходе заседания были проиграны видео- и голосовые сообщения из переписки подсудимого с гражданином Украины, из них следует, что представители "Азова"** действительно хвалили жителя Курска, а Ревин* давал им указания по сборке прожекторов. "Переписку я не узнаю, свой голос не узнаю, возможно, это искусственный интеллект", - указал Ревин*.

* Внесен в список террористов и экстремистов