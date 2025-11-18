Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Балашихи, подозреваемой в убийстве ребенка, предъявили обвинение - РИА Новости, 18.11.2025
10:01 18.11.2025
Жительнице Балашихи, подозреваемой в убийстве ребенка, предъявили обвинение
Подозреваемой в убийстве сына в подмосковной Балашихе женщине предъявлено обвинение, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 18.11.2025
балашиха, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Балашиха, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
© СК РФПодозреваемая в убийстве ребенка, чье тело нашли в Гольяновском пруду
Подозреваемая в убийстве ребенка, чье тело нашли в Гольяновском пруду
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подозреваемой в убийстве сына в подмосковной Балашихе женщине предъявлено обвинение, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области жительнице Балашихи предъявлено обвинение в убийстве 6-летнего сына (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСУ СК.
В ведомстве отметили, что следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемой.
В воскресенье в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.
БалашихаМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
