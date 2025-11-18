Жительнице Балашихи, подозреваемой в убийстве ребенка, предъявили обвинение

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подозреваемой в убийстве сына в подмосковной Балашихе женщине предъявлено обвинение, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области жительнице Балашихи предъявлено обвинение в убийстве 6-летнего сына (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСУ СК.
В Москве вынесли приговор мужчине, убившему внука
11 ноября, 11:51
В ведомстве отметили, что следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемой.
В воскресенье в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.
В Новгородской области мужчину убили и закопали в лесу
24 октября, 09:43