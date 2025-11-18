Рейтинг@Mail.ru
02:37 18.11.2025
Небензя оценил итоги голосования по резолюции по Газе
Небензя оценил итоги голосования по резолюции по Газе
Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя принятую по инициативе США резолюцию Совбеза по сектору Газа, заявил, что сегодня "печальный день для Совета". РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T02:37:00+03:00
2025-11-18T02:37:00+03:00
в мире
россия
сша
василий небензя
оон
россия
сша
в мире, россия, сша, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Василий Небензя, ООН
Небензя оценил итоги голосования по резолюции по Газе

Небензя: принятие резолюции по Газе является печальным днем для Совета

ООН, 18 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя принятую по инициативе США резолюцию Совбеза по сектору Газа, заявил, что сегодня "печальный день для Совета".
"Но не стоит и ликовать: сегодня печальный день для Совета. Помимо желания заинтересованных сторон есть еще такое понятие как цельность Совета Безопасности. И сегодня принятием этой резолюции эта цельность и прерогатива Совета были нарушены", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Резолюция по Газе не должна стать ширмой для экспериментов, заявил Небензя
В миреРоссияСШАВасилий НебензяООН
 
 
