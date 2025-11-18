https://ria.ru/20251118/nebenzya-2055603887.html
Небензя оценил итоги голосования по резолюции по Газе
Небензя оценил итоги голосования по резолюции по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
Небензя оценил итоги голосования по резолюции по Газе
Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя принятую по инициативе США резолюцию Совбеза по сектору Газа, заявил, что сегодня "печальный день для Совета". РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T02:37:00+03:00
2025-11-18T02:37:00+03:00
2025-11-18T02:37:00+03:00
в мире
россия
сша
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:60:2049:1212_1920x0_80_0_0_f98e2b928af70273cf30ed17cd72d61b.jpg
https://ria.ru/20251118/nebenzya-2055603614.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_2bde64625e0454118f17482945a46601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Василий Небензя, ООН
Небензя оценил итоги голосования по резолюции по Газе
Небензя: принятие резолюции по Газе является печальным днем для Совета