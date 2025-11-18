Небензя напомнил о печальном опыте решений США по конфликту в Газе

ООН, 18 ноя - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил печальный опыт, когда продавленные США решения по палестино-израильскому конфликту приводили к прямо противоположному результату.

"К сожалению, у нас есть печальный опыт, когда продавленные Соединенными Штатами решения по палестино-израильскому конфликту приводили к обратному от задуманного результату", - сказал он в ходе заседания Совбеза.