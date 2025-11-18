Рейтинг@Mail.ru
Небензя напомнил о печальном опыте решений США по конфликту в Газе - РИА Новости, 18.11.2025
02:31 18.11.2025
Небензя напомнил о печальном опыте решений США по конфликту в Газе
Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил печальный опыт, когда продавленные США решения по палестино-израильскому конфликту приводили к прямо... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
россия
сша
китай
василий небензя
дональд трамп
оон
в мире, россия, сша, китай, василий небензя, дональд трамп, оон
В мире, Россия, США, Китай, Василий Небензя, Дональд Трамп, ООН
Небензя напомнил о печальном опыте решений США по конфликту в Газе

Небензя: решения США по Газе уже приводили к обратному от задуманного результату

Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 18 ноя - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил печальный опыт, когда продавленные США решения по палестино-израильскому конфликту приводили к прямо противоположному результату.
"К сожалению, у нас есть печальный опыт, когда продавленные Соединенными Штатами решения по палестино-израильскому конфликту приводили к обратному от задуманного результату", - сказал он в ходе заседания Совбеза.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Небензя: резолюция СБ ООН не вносит ясности в вопрос о передаче Газы ПНА
В миреРоссияСШАКитайВасилий НебензяДональд ТрампООН
 
 
