Небензя оценил резолюцию СБ ООН по Газе

Он отметил, что это вопрос "не теоретического, а практического характера, сохраняющий свою особую актуальность на фоне публичных недвусмысленных заявлений, доносящихся из высших эшелонов власти Израиля о недопустимости создания палестинского государства".

"К сожалению, этих ключевых элементов в американском проекте нет, как и нет какой-либо ясности по поводу сроков передачи ПНА контроля над Газой, а также определенности вокруг "совета мира" и международных стабилизационных сил, которые, судя по тексту принятой сегодня советом резолюции, смогут действовать абсолютно автономно, невзирая на позицию и мнение Рамаллы. Это чревато закреплением отрыва сектора от Западного берега и напоминает о колониальных практиках и британском мандате Лиги Наций на Палестину, когда мнение самих палестинцев никто не учитывал", – добавил российский дипломат.