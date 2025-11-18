Небензя оценил резолюцию СБ ООН по Газе

ООН, 18 ноя - РИА Новости. Принятая Советом Безопасности ООН резолюция по Газе не подтверждает фундаментальные решения и принципы, в первую очередь формулу двух государств, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы (Россия - ред.) исходили из того, что резолюция должна отражать общепризнанную международно-правовую основу, подтверждать фундаментальные решения и принципы, в первую очередь краеугольную формулу двух государств для двух народов", - сказал он в ходе заседания Совбеза.
Он отметил, что это вопрос "не теоретического, а практического характера, сохраняющий свою особую актуальность на фоне публичных недвусмысленных заявлений, доносящихся из высших эшелонов власти Израиля о недопустимости создания палестинского государства".
"К сожалению, этих ключевых элементов в американском проекте нет, как и нет какой-либо ясности по поводу сроков передачи ПНА контроля над Газой, а также определенности вокруг "совета мира" и международных стабилизационных сил, которые, судя по тексту принятой сегодня советом резолюции, смогут действовать абсолютно автономно, невзирая на позицию и мнение Рамаллы. Это чревато закреплением отрыва сектора от Западного берега и напоминает о колониальных практиках и британском мандате Лиги Наций на Палестину, когда мнение самих палестинцев никто не учитывал", – добавил российский дипломат.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".