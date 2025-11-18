Рязанский экс-вице-губернатор отбывает наказание в ИК-3, сообщил источник

РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Бывший рязанский вице-губернатор Игорь Греков, осужденный по делу о мошенничестве и взятках, отбывает наказание в ИК-3 в Рязанской области, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Да, там находится, отбывает наказание там", - ответил собеседник агентства на вопрос, действительно ли Греков отбывает наказание в ИК-3 Рязанской области.
Уголовное дело в отношении Грекова о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей рассматривалось Советским районным судом Рязани. В мае суд приговорили его к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, а также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, было конфисковано в доход государства. Рязанский областной суд смягчил наказание до 16 лет 11 месяцев колонии строгого режима, а штраф - до 399 миллионов 950 тысяч рублей.
Дополнительно в настоящее время Советский районный суд Рязани рассматривает гражданское дело по иску Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
