Рязанский экс-вице-губернатор отбывает наказание в ИК-3, сообщил источник

РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Бывший рязанский вице-губернатор Игорь Греков, осужденный по делу о мошенничестве и взятках, отбывает наказание в ИК-3 в Рязанской области, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.