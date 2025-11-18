Рейтинг@Mail.ru
Рязанский экс-вице-губернатор отбывает наказание в ИК-3, сообщил источник - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/nakazanie-2055816009.html
Рязанский экс-вице-губернатор отбывает наказание в ИК-3, сообщил источник
Рязанский экс-вице-губернатор отбывает наказание в ИК-3, сообщил источник - РИА Новости, 18.11.2025
Рязанский экс-вице-губернатор отбывает наказание в ИК-3, сообщил источник
Бывший рязанский вице-губернатор Игорь Греков, осужденный по делу о мошенничестве и взятках, отбывает наказание в ИК-3 в Рязанской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T18:20:00+03:00
2025-11-18T18:20:00+03:00
происшествия
рязанская область
рязань
рязанский областной суд
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595166732_0:82:800:532_1920x0_80_0_0_1cb77df6a790742a2fcbf852f7953755.jpg
https://ria.ru/20251117/sk-2055551441.html
https://ria.ru/20251113/sud-2054807545.html
рязанская область
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595166732_88:38:747:532_1920x0_80_0_0_897cea4d15a28e17eeb9e8824978e110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, рязань, рязанский областной суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Рязанская область, Рязань, Рязанский областной суд, Генеральная прокуратура РФ
Рязанский экс-вице-губернатор отбывает наказание в ИК-3, сообщил источник

Экс-вице-губернатор Рязанской области Греков отбывает наказание в ИК-3

© Фото : МЧС РоссииИгорь Греков
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : МЧС России
Игорь Греков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Бывший рязанский вице-губернатор Игорь Греков, осужденный по делу о мошенничестве и взятках, отбывает наказание в ИК-3 в Рязанской области, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Да, там находится, отбывает наказание там", - ответил собеседник агентства на вопрос, действительно ли Греков отбывает наказание в ИК-3 Рязанской области.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Экс-главу округа Калининградской области отправили под арест
17 ноября, 18:49
Уголовное дело в отношении Грекова о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей рассматривалось Советским районным судом Рязани. В мае суд приговорили его к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, а также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, было конфисковано в доход государства. Рязанский областной суд смягчил наказание до 16 лет 11 месяцев колонии строгого режима, а штраф - до 399 миллионов 950 тысяч рублей.
Дополнительно в настоящее время Советский районный суд Рязани рассматривает гражданское дело по иску Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Суд продлил арест экс-вице-губернатору Свердловской области
13 ноября, 16:35
 
ПроисшествияРязанская областьРязаньРязанский областной судГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала