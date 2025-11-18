Премьер Молдавии сообщил об обсуждении с США и ЕС реинтеграции ПМР

КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил, что Кишинев обсуждает с американскими и европейскими партнерами вопрос реинтеграции Приднестровья.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. При этом уже бывший глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что было бы проще, если бы Молдавия вступала в Евросоюз сразу с Приднестровьем.
"Мы сейчас обсуждаем план реинтеграции Приднестровского региона с нашими европейскими и американскими партнерами. Пока я не могу раскрыть вам подробности, но такой план обсуждается", - сказал Мунтяну журналистам.
Он отметил, что в процессе европейской интеграции власти Молдавии заняты "выполнением домашнего задания", большая часть которого касается технических моментов.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Молдавия совершила серьезную ошибку, заявил экс-депутат Боля
17 ноября, 21:55