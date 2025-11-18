Рейтинг@Mail.ru
21:00 18.11.2025 (обновлено: 00:25 19.11.2025)
Президент МОК: правительства должны сохранять нейтралитет в спорте
Президент МОК: правительства должны сохранять нейтралитет в спорте
2025-11-18T21:00:00+03:00
2025-11-19T00:25:00+03:00
кирсти ковентри
международный олимпийский комитет (мок)
спорт
кирсти ковентри, международный олимпийский комитет (мок), спорт
Кирсти Ковентри, Международный олимпийский комитет (МОК), Спорт
© официальный сайт МОКОлимпийский флаг
© официальный сайт МОК
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику.
В понедельник в Брюсселе прошло мероприятие Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), на котором выступила Ковентри.
"Каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации или политического вмешательства. Страны должны гарантировать доступ для всех и уважать универсальность и автономию спорта", - заявила Ковентри.

Глава МОК добавила, что будет "бороться каждый день за то, чтобы спортсмены со всего мира имели равные возможности".
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не проводить соревнования на территории Индонезии после скандала с невыдачей виз гимнастам сборной Израиля в преддверии чемпионата мира. Позднее глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев после недопуска российских спортсменов до чемпионата Европы по плаванию на короткой воде со стороны Польши заявил, что ОКР направит ноту Ковентри с требованием принять меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Захарова выступила с обращением к ООН в связи с политикой МОК
15 ноября, 14:44
 
Кирсти КовентриМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спорт
 
