14:38 18.11.2025
Источник сообщил о предложении Минспорту по лимиту на иностранных тренеров
Источник сообщил о предложении Минспорту по лимиту на иностранных тренеров
Министерство спорта РФ получило предложение рассмотреть возможность внедрения в российском футболе лимита на иностранных тренеров, сообщил РИА Новости источник, РИА Новости Спорт, 18.11.2025
спорт, россия, михаил дегтярев, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Михаил Дегтярев, Российская премьер-лига (РПЛ)
Источник сообщил о предложении Минспорту по лимиту на иностранных тренеров

Минспорт РФ получил предложение о лимите на иностранных тренеров в футболе

Вывеска на здании министерства спорта РФ на улице Казакова в Москве
Вывеска на здании министерства спорта РФ на улице Казакова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства спорта РФ на улице Казакова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство спорта РФ получило предложение рассмотреть возможность внедрения в российском футболе лимита на иностранных тренеров, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в ноябре состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с бывшими главными тренерами сборной России по футболу.
По словам собеседника агентства, собравшиеся на встрече с министром спорта РФ эксперты сошлись на необходимости ввести ограничение на количество иностранных тренеров, входящих в штабы клубов Российской премьер-лиги. Суть предложения заключается в том, чтобы в штаб главного тренера входило не более двух иностранцев, а остальные его члены были местными специалистами.
Минспорт, РФС и РПЛ обсуждают три варианта лимита на легионеров, пишут СМИ
11 ноября, 10:22
 
