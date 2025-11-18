https://ria.ru/20251118/minsport-2055728072.html
Источник сообщил о предложении Минспорту по лимиту на иностранных тренеров
Министерство спорта РФ получило предложение рассмотреть возможность внедрения в российском футболе лимита на иностранных тренеров, сообщил РИА Новости источник, РИА Новости Спорт, 18.11.2025
