Песков ответил на вопрос об эффективности отключения интернета в регионах

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Предметную оценку эффективности отключений мобильного интернета в регионах для обеспечения безопасности при атаках беспилотников могут давать только соответствующие ведомства, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.