https://ria.ru/20251118/lusiano-2055862586.html
ЦСКА и "Ривер Плейт" интересуются футболистом "Зенита"
ЦСКА и "Ривер Плейт" интересуются футболистом "Зенита" - РИА Новости, 18.11.2025
ЦСКА и "Ривер Плейт" интересуются футболистом "Зенита"
Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Лусиано Гонду получил предложение от аргентинского "Ривер Плейт" о трансфере, сообщает TyC Sports. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T22:55:00+03:00
2025-11-18T22:55:00+03:00
2025-11-18T23:13:00+03:00
футбол
лусиано гонду
зенит
ривер плейт
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974023487_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_23600357d5db8166cd0c8f6ffca83d13.jpg
/20251112/futbol-2054415433.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974023487_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c173038135ea677434d3723b1341f421.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лусиано гонду, зенит, ривер плейт, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл, спорт
Футбол, Лусиано Гонду, Зенит, Ривер Плейт, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ, Спорт
ЦСКА и "Ривер Плейт" интересуются футболистом "Зенита"
TyC Sports: ЦСКА и "Ривер Плейт" интересуются нападающим "Зенита" Гонду