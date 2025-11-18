Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА и "Ривер Плейт" интересуются футболистом "Зенита" - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:55 18.11.2025 (обновлено: 23:13 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/lusiano-2055862586.html
ЦСКА и "Ривер Плейт" интересуются футболистом "Зенита"
ЦСКА и "Ривер Плейт" интересуются футболистом "Зенита" - РИА Новости, 18.11.2025
ЦСКА и "Ривер Плейт" интересуются футболистом "Зенита"
Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Лусиано Гонду получил предложение от аргентинского "Ривер Плейт" о трансфере, сообщает TyC Sports. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T22:55:00+03:00
2025-11-18T23:13:00+03:00
футбол
лусиано гонду
зенит
ривер плейт
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974023487_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_23600357d5db8166cd0c8f6ffca83d13.jpg
/20251112/futbol-2054415433.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974023487_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c173038135ea677434d3723b1341f421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лусиано гонду, зенит, ривер плейт, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл, спорт
Футбол, Лусиано Гонду, Зенит, Ривер Плейт, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ, Спорт
ЦСКА и "Ривер Плейт" интересуются футболистом "Зенита"

TyC Sports: ЦСКА и "Ривер Плейт" интересуются нападающим "Зенита" Гонду

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкЛусиано Гонду
Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Лусиано Гонду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Лусиано Гонду получил предложение от аргентинского "Ривер Плейт" о трансфере, сообщает TyC Sports.
По данным источника, аргентинский клуб уже связался с "Зенитом" с устным предложением об аренде Гонду с опцией или обязательством выкупа. На данный момент "Ривер Плейт" получил соглашение от футболиста и ждет ответа от петербуржцев.
Как сообщает портал BolaVip, интерес к нападающему проявляет и московский ЦСКА.
Гонду 24 года, он является воспитанником "Ривер Плейт". Аргентинец перешел в "Зенит" в августе 2024 года, за это время форвард сыграл 49 матчей и забил 13 мячей. Соглашение петербуржцев с Гонду рассчитано до июня 2028 года. Футболист также выступал в составе "Архентинос Хуниорс" и принимал участие в Олимпийских играх в Париже.
Наир Тикнизян - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Агент Тикнизяна заявил об интересе к футболисту от клубов из топ-5 лиг
12 ноября, 11:10
 
ФутболЛусиано ГондуЗенитРивер ПлейтПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала