03:16 18.11.2025
Лондону следует перестать поддерживать Киев, заявил Роджер Уотерс
© AP Photo / Chris PizzelloРоджер Уотерс
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Уотерс. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Правительству Британии следует перестать поддерживать киевский режим, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Отвечая на вопрос о том, следует ли британскому правительству продолжать курс на поддержку киевского режима, Уотерс сказал: "Нет, конечно, нет. Это абсурд. Борис Джонсон был премьер-министром, когда приехал туда (на Украину – ред.). Он был премьер-министром в 2022 году, когда приехал и запретил Зеленскому установить мир. И все знают, что это произошло".
Воевать на Украине скоро будет некому, заявил Роджер Уотерс
"И он сделал это потому, что так велел ему Вашингтон. "Поезжай туда, Борис, и скажи им … ну, ты понимаешь!". – Хорошо, первым же самолетом! И он сделал это", - добавил он.
По его мнению, не стоит ожидать от властей чего-то разумного. "Они стремятся набить свои карманы", - указал Уотерс.
Влияние Британии на поведение Владимира Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
Роджер Уотерс назвал нацистским правительство Украины
