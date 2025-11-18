https://ria.ru/20251118/ledokol-2055734770.html
Путин отметил важность даты закладки атомного ледокола "Сталинград"
Путин отметил важность даты закладки атомного ледокола "Сталинград" - РИА Новости, 18.11.2025
Путин отметил важность даты закладки атомного ледокола "Сталинград"
Президент РФ Владимир Путин отметил особую значимость даты закладки атомного ледокола "Сталинград". РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:53:00+03:00
2025-11-18T14:53:00+03:00
2025-11-18T14:53:00+03:00
россия
сталинград
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_0:169:3194:1966_1920x0_80_0_0_01f13ea0f774db37d255504ae7250dfa.jpg
https://ria.ru/20251118/putin-2055734528.html
россия
сталинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050099950_407:0:3136:2047_1920x0_80_0_0_968b1fcd35c16f0929eef897b84ae259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сталинград, владимир путин
Россия, Сталинград, Владимир Путин
Путин отметил важность даты закладки атомного ледокола "Сталинград"
Путин отметил особую значимость даты закладки атомного ледокола "Сталинград"