Путин отметил важность даты закладки атомного ледокола "Сталинград" 18.11.2025
14:53 18.11.2025
Путин отметил важность даты закладки атомного ледокола "Сталинград"
Путин отметил важность даты закладки атомного ледокола "Сталинград"
россия, сталинград, владимир путин
Россия, Сталинград, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил особую значимость даты закладки атомного ледокола "Сталинград".
"Сегодняшняя дата закладки нового мощного ледокола по-особому значима. Именно в эти дни, в ожесточенных боях за Сталинград, произошел коренной перелом - началась наступательная операция советских войск, которая завершилась окружением и полным разгромом группировки врага. И с берегов Волги наши войска неудержимо пошли вперёд к победе. Уверен, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя", - сказа Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин назвал атомный ледокол "Сталинград" символом созидательной силы
Вчера, 14:52
 
РоссияСталинградВладимир Путин
 
 
