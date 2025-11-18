Лавров предложил главе МИД Пакистана обсудить "неоднозначные события" в ООН

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Пакистана Мухаммадом Искахом Даром заявил, что рассчитывает обсудить "неоднозначные события" в ООН.
"Мы тесно сотрудничаем в самых разных международных форматах. Это, конечно же, ШОС, которая проводит встречу в Москве. Это, конечно же, ООН, где в последнее время проходят весьма неоднозначные события, о чем я рассчитываю тоже с вами сегодня поговорить, учитывая, что Пакистан является непостоянным членом Совбеза", - заявил Лавров на переговорах с Даром.
Что касается отношений России и Пакистана, то они продолжают развиваться, отметил Лавров.
"У нас общие подходы к большинству ключевых международных проблем", - добавил министр.
Заседание совета глав правительств ШОС под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.