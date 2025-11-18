Рейтинг@Mail.ru
"Лада" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 18 ноября
Хоккей
Хоккей
 
17:05 18.11.2025
"Лада" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 18 ноября
"Лада" — "Авангард": смотреть онлайн матч КХЛ 18 ноября
"Лада" и "Авангард" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. "Лада" и "Авангард" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 18 ноября и начнется в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Лада
0 : 3
Авангард
01:12 • Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Джованни Фьоре)
34:51 • Михаил Котляревский
(Майкл Маклеод, Джозеф Чеккони)
45:27 • Дмитрий Рашевский
(Игорь Мартынов, Дамир Шарипзянов)
