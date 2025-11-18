Рейтинг@Mail.ru
18.11.2025
03:18 18.11.2025
Юрист раскрыл, почему покупатели все чаще возвращают купленные квартиры
Юрист раскрыл, почему покупатели все чаще возвращают купленные квартиры - РИА Новости, 18.11.2025
Юрист раскрыл, почему покупатели все чаще возвращают купленные квартиры
Несовершенство действующего законодательств в части купли-продажи жилья привело к серьезным последствиям. Все чаще сделки отменяют, возвращая квартиры прежним... РИА Новости, 18.11.2025
2025
Юрист раскрыл, почему покупатели все чаще возвращают купленные квартиры

Юрист Голышев: продавцы квартир отменяют сделки из-за недостатков в законах

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Несовершенство действующего законодательств в части купли-продажи жилья привело к серьезным последствиям. Все чаще сделки отменяют, возвращая квартиры прежним владельцам. Как решить проблему, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права ИЭУИП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев.
“В последнее время в СМИ нередко всплывают случаи возврата жилых помещений продавцам, не способным вернуть полученные деньги покупателям и утверждающим, что продавали квартиру под влиянием мошенников”, — отметил он.
Обезопасить добросовестного покупателя не способно даже нотариальное удостоверение совершаемой сделки. Ведь так называемые “ведомые” продавцы выглядят совершенно вменяемыми и прекрасно осознают свои действия. До момента, пока они не начинают требовать квартиру обратно, утверждая, что находились под влиянием мошенников.
Этот тренд уже негативно влияет на вторичный рынок недвижимости и требует от законодателя незамедлительного принятия мер, уверен Голышев. По его мнению, у проблемы должно быть решение, и его следует найти в кратчайшие сроки.
