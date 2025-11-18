Юрист раскрыл, почему покупатели все чаще возвращают купленные квартиры

“В последнее время в СМИ нередко всплывают случаи возврата жилых помещений продавцам, не способным вернуть полученные деньги покупателям и утверждающим, что продавали квартиру под влиянием мошенников”, — отметил он.

Обезопасить добросовестного покупателя не способно даже нотариальное удостоверение совершаемой сделки. Ведь так называемые “ведомые” продавцы выглядят совершенно вменяемыми и прекрасно осознают свои действия. До момента, пока они не начинают требовать квартиру обратно, утверждая, что находились под влиянием мошенников.