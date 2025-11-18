https://ria.ru/20251118/krasnoarmeysk-2055825336.html
Российские разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском
Российские разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 18.11.2025
Российские разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском
Разведчики группировки войск "Центр" уничтожили двух боевиков ВСУ на квадроцикле ударом дрона под Красноармейском, соответствующее видео есть в распоряжении РИА РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T19:08:00+03:00
2025-11-18T19:08:00+03:00
2025-11-18T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012396_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_eddbf817b5c23370145d9f791cb392b6.jpg
https://ria.ru/20251118/platonovka-2055810957.html
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012396_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1fa97d245b4fc207c2526a8706891551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российские разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском
Разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ на квадроцикле под Красноармейском