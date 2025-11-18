Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны ВСУ

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Молодая жительница Красноармейска Александра Иванова рассказала в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ, что украинский военнослужащий пытался склонить ее к половому акту и начал стрелять после того, как она отказалась.

Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали из Красноармейска восьмерых мирных жителей, сообщило Минобороны. В их числе была и Иванова.

"Я работала в магазине, в который прилетела мина. Меня в магазине они хотели убить. Предлагали сексуальные услуги, я отказалась, он пошёл взял автомат и направил на меня. Я успела убежать из магазина, он начал расстреливать всех", - сказала она в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

Девушка рассказала, что украинские войска часто обстреливали жилые дома и магазины, а при личной встрече "забирали последнее, даже людей убивали".

По словам Ивановой, эвакуироваться ей с братом предложил российский боец.