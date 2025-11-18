Рейтинг@Mail.ru
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/krasnoarmeysk-2055743826.html
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны ВСУ
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны ВСУ
Молодая жительница Красноармейска Александра Иванова рассказала в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ, что украинский военнослужащий пытался склонить ее к РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:12:00+03:00
2025-11-18T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055742647_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6edfc1ba87710c9fef9081ffc103823.jpg
https://ria.ru/20251118/krasnoarmeysk-2055736820.html
https://ria.ru/20251118/snarjady-2055715242.html
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны солдата ВСУ
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны солдата ВСУ.
2025-11-18T15:12
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055742647_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a6af4712b91d41efcd3e76c5d07b0b1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны ВСУ

Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны солдат ВСУ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Молодая жительница Красноармейска Александра Иванова рассказала в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ, что украинский военнослужащий пытался склонить ее к половому акту и начал стрелять после того, как она отказалась.
Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали из Красноармейска восьмерых мирных жителей, сообщило Минобороны. В их числе была и Иванова.
Житель Красноармейска об отношении ВСУ к населению, которое ждет прихода российских войск - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Житель Красноармейска рассказал об отношении ВСУ к мирным
Вчера, 14:57
"Я работала в магазине, в который прилетела мина. Меня в магазине они хотели убить. Предлагали сексуальные услуги, я отказалась, он пошёл взял автомат и направил на меня. Я успела убежать из магазина, он начал расстреливать всех", - сказала она в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Девушка рассказала, что украинские войска часто обстреливали жилые дома и магазины, а при личной встрече "забирали последнее, даже людей убивали".
По словам Ивановой, эвакуироваться ей с братом предложил российский боец.
Военнослужащие ВС РФ помогали жителям города медикаментами и продовольствием, "всё, что можно было, давали", рассказала она.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Мирный житель рассказал об атаках ВСУ при эвакуации из Красноармейска
Вчера, 14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала