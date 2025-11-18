https://ria.ru/20251118/krasnoarmeysk-2055743826.html
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны ВСУ
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны ВСУ
Молодая жительница Красноармейска Александра Иванова рассказала в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ, что украинский военнослужащий пытался склонить ее к
2025-11-18T15:12:00+03:00
2025-11-18T15:12:00+03:00
2025-11-18T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
красноармейск
Новости
ru-RU
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны солдата ВСУ
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны солдата ВСУ.
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны ВСУ
Жительница Красноармейска рассказала о домогательствах со стороны солдат ВСУ
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Молодая жительница Красноармейска Александра Иванова рассказала в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ, что украинский военнослужащий пытался склонить ее к половому акту и начал стрелять после того, как она отказалась.
Бойцы российской группировки войск "Центр" эвакуировали из Красноармейска
восьмерых мирных жителей, сообщило Минобороны. В их числе была и Иванова.
"Я работала в магазине, в который прилетела мина. Меня в магазине они хотели убить. Предлагали сексуальные услуги, я отказалась, он пошёл взял автомат и направил на меня. Я успела убежать из магазина, он начал расстреливать всех", - сказала она в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Девушка рассказала, что украинские войска часто обстреливали жилые дома и магазины, а при личной встрече "забирали последнее, даже людей убивали".
По словам Ивановой, эвакуироваться ей с братом предложил российский боец.
Военнослужащие ВС РФ помогали жителям города медикаментами и продовольствием, "всё, что можно было, давали", рассказала она.