Козлов заявил, что пока не обсуждал с "Динамо" план сотрудничества
Хоккей
 
22:46 18.11.2025
Козлов заявил, что пока не обсуждал с "Динамо" план сотрудничества
Козлов заявил, что пока не обсуждал с "Динамо" план сотрудничества

Тренер Козлов: с руководством ХК "Динамо" еще не обсуждали план сотрудничества

© Фото : официальный сайт ХК "Химик" Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : официальный сайт ХК "Химик"
Вячеслав Козлов. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Вячеслав Козлов сообщил журналистам, что руководство хоккейного клуба еще не обсуждало с ним дальнейший план сотрудничества.
В понедельник "Динамо" объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера "бело-голубых" по инициативе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен вернувшийся в сентябре в тренерский штаб команды Козлов, ранее он работал в "Динамо" с 2021 года по май 2025-го.
"С руководством пока не говорили. Через две недели будет совет директоров, мне надо будет предоставить план по усилению состава и, если понадобится, тренерского штаба. После этого будет какая-то ясность. Кирилл Готовец сломался до конца сезона, поэтому нам нужен защитник. Также нужен центральный нападающий", - сказал Козлов.
"Что касается усиления тренерского штаба, то не так много сейчас специалистов свободных. Все при деле. Усиление в тренерском штабе нужно. При подготовке к дерби со "Спартаком" я работал и по большинству, и по игре в равных составах. Это большой объем работы", - добавил Козлов.
Роман Ротенберг (слева) и Алексей Кудашов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сенсационная отставка в "Динамо"! Освободили место для Ротенберга?
17 ноября, 12:35
 
ХоккейСпортВячеслав КозловАлексей КудашовХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
