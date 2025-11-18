Козлов заявил, что пока не обсуждал с "Динамо" план сотрудничества

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Вячеслав Козлов сообщил журналистам, что руководство хоккейного клуба еще не обсуждало с ним дальнейший план сотрудничества.
В понедельник "Динамо" объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера "бело-голубых" по инициативе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен вернувшийся в сентябре в тренерский штаб команды Козлов, ранее он работал в "Динамо" с 2021 года по май 2025-го.
"С руководством пока не говорили. Через две недели будет совет директоров, мне надо будет предоставить план по усилению состава и, если понадобится, тренерского штаба. После этого будет какая-то ясность. Кирилл Готовец сломался до конца сезона, поэтому нам нужен защитник. Также нужен центральный нападающий", - сказал Козлов.
"Что касается усиления тренерского штаба, то не так много сейчас специалистов свободных. Все при деле. Усиление в тренерском штабе нужно. При подготовке к дерби со "Спартаком" я работал и по большинству, и по игре в равных составах. Это большой объем работы", - добавил Козлов.