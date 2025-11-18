Рейтинг@Mail.ru
Пятизвездочную гостиницу откроют в Костроме при поддержке властей - РИА Новости, 18.11.2025
22:14 18.11.2025
Пятизвездочную гостиницу откроют в Костроме при поддержке властей
Пятизвездочную гостиницу откроют в Костроме при поддержке властей
Крупный пятизвездочный гостиничный комплекс будет открыт в Костроме при поддержке администрации региона, сообщает пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 18.11.2025
Пятизвездочную гостиницу откроют в Костроме при поддержке властей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРека Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь. Архивное фото
КОСТРОМА, 18 ноя – РИА Новости. Крупный пятизвездочный гостиничный комплекс будет открыт в Костроме при поддержке администрации региона, сообщает пресс-служба областной администрации.
"Пятизвёздочный отель, оздоровительный СПА-комплекс с бассейном, ресторан с кухней народов Поволжья. И всё это на набережной, в центральной части города. В Костроме при поддержке региона реализован масштабный туристический инвестпроект – современный гостиничный комплекс", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, в объект вложено более 1,8 миллиарда рублей. Проект включен в реестр инвестиционных проектов Костромской области и перечень проектов социально-экономического развития, одобренных председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Владелец комплекса Алексей Метельков рассказал губернатору Костромской области Сергею Ситникову, что реализация инициативы позволит создать уникальное для Костромы предложение и увеличить время пребывания туристов в регионе. Одновременно комплекс сможет вмещать 160 гостей.
"Отель называется "Русская река". Это уникальное предложение, в Костроме нет ни одного отеля такого высокого уровня. Здесь разместится гостиничный комплекс, медицинский СПА, 20-метровый бассейн, конференц-зал на 120 человек, ресторан с кухней народов Волги. Мы делаем все для того, чтобы гость останавливался в Костроме дольше, чем сейчас по статистике - на три-пять дней", - сказал Метельков.
На данный момент здание построено, завершено остекление и монтаж инженерных систем. Осуществлено подключение к центральным сетям водоснабжения, газа и электроснабжения. Ведутся работы по внутренней отделке помещений. Планируется, что первых гостей комплекс примет уже в начале лета 2026 года.
"Внутренний туризм активно развивается, и потребности, пожелания у разных туристов разные. Выбор должен быть в обязательном порядке. Не сомневаюсь, что новый гостиничный комплекс будет очень интересен как для индивидуальных, так и для организованных групп туристов", - отметил Ситников.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Костромские педагоги смогут бесплатно посещать учреждения культуры
5 ноября, 20:19
 
