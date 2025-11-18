https://ria.ru/20251118/kosovo-shveytsariya-smotret-onlayn-2055829387.html
Косово — Швейцария: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 18 ноября
Косово — Швейцария: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 18 ноября - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Косово — Швейцария: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026 18 ноября
Косово и Швейцария встретятся в матче десятого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T21:51:00+03:00
2025-11-18T21:51:00+03:00
2025-11-18T21:51:00+03:00
футбол
анонсы и трансляции матчей
косово
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113890/56/1138905601_0:0:2577:1450_1920x0_80_0_0_2da0ed2d8bfd88224d915fe31d0b6208.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113890/56/1138905601_145:0:2577:1824_1920x0_80_0_0_4f84e20171b4ac3714a6719d4238083e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы и трансляции матчей, косово, швейцария
Футбол, Анонсы и трансляции матчей, Косово, Швейцария