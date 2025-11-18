https://ria.ru/20251118/korolev-2055703151.html
Королев обозначил приоритеты в кадровой политике правительства Верхневолжья
Королев обозначил приоритеты в кадровой политике правительства Верхневолжья - РИА Новости, 18.11.2025
Королев обозначил приоритеты в кадровой политике правительства Верхневолжья
ременно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев обозначил приоритеты в кадровой политике правительства Верхневолжья по итогам... РИА Новости, 18.11.2025
тверская область
политика
виталий королев
Королев обозначил приоритеты в кадровой политике правительства Верхневолжья
Королев рассказал о приоритетах кадровой политики правительства Тверской области
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев обозначил приоритеты в кадровой политике правительства Верхневолжья по итогам состоявшихся совещаний и рабочих поездок, сообщает пресс-служба облправительства.
Во вторник Королев проводит заседание регионального правительства. Перед ним он отметил, что принято решение о сохранении полномочий кабинета министров и соответствующих руководителей до подведения итогов выборов высшего должностного лица в сентябре 2026 года.
"Это полностью соответствует поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – в работе во главе Тверской области опираться на людей, которые знают регион, трудятся и живут в Верхневолжье. При этом в случае недостаточно эффективной работы, отсутствия результатов по вверенным направлениям, решения кадровые будут приниматься, не дожидаясь этой даты", – приводит пресс-служба слова Королева.
Врио губернатора региона подчеркнул: у каждого члена правительства и руководителя есть время на то, чтобы проявить себя, показать управленческие качества и результат.