Рейтинг@Mail.ru
Патриаршая комиссия РПЦ предложила передать функции опеки Минтруду - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:57 18.11.2025 (обновлено: 15:58 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/komissiya-2055765120.html
Патриаршая комиссия РПЦ предложила передать функции опеки Минтруду
Патриаршая комиссия РПЦ предложила передать функции опеки Минтруду - РИА Новости, 18.11.2025
Патриаршая комиссия РПЦ предложила передать функции опеки Минтруду
В Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагают передать функции опеки и попечительства из Минпросвещения в ведение... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:57:00+03:00
2025-11-18T15:58:00+03:00
религия
религия
общество
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0ba4f9120150c50d6c5dcb91947a19bd.jpg
https://ria.ru/20251118/zakonoproekt-2055699194.html
https://ria.ru/20251118/posobie-2055695674.html
https://ria.ru/20251112/druzhba-2054589262.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_307:191:2783:2048_1920x0_80_0_0_167d43fd780858126980683a4668f493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, общество, русская православная церковь
Религия, Религия, Общество, Русская православная церковь
Патриаршая комиссия РПЦ предложила передать функции опеки Минтруду

Комиссии РПЦ по вопросам семьи предложила передать функции опеки Минтруду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагают передать функции опеки и попечительства из Минпросвещения в ведение Минтруда, работа органов опеки должна быть настроена на реабилитационный подход к семьям, рассказал во вторник председатель патриаршей комиссии иерей Федор Лукьянов, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18-19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября - тематические секции, 19 ноября - пленарное заседание под председательством главы ВРНС, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году тема собора - "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Священник рассказал о законопроекте, регулирующем захоронение эмбрионов
Вчера, 13:14
"К сожалению, органы опеки и попечительства сегодня находятся в ведении министерства просвещения, которое не имеет инструментов для оказания социальной помощи семьям, но имеет достаточно репрессивные инструменты воздействия на семьи… Мы предлагаем передать функции органов опеки и попечительства в Минтруд России. Считаем, что по данному вопросу необходимо серьезно пересмотреть порядок работы органов опеки и попечительства и законодательство таким образом, чтобы работа органов опеки была настроена на реабилитационный подход к семьям. И только в самом последнем варианте, когда жизни ребёнка угрожает действительно опасность, шёл вопрос об изъятии ребенка из семьи", - сказал Лукьянов.
По его словам, сейчас в работе органов опеки не только сохраняется приоритет репрессивного подхода, но есть и тенденция к "расширению полномочий и инструментов вмешательства в семьи". Он отметил, что большинство российских субъектов уже передают функцию органов опеки и попечительства в ведомство министерства труда и социальной политики по регионам.
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В РПЦ призвали назначать пособие по уходу за ребенком всем беременным
Вчера, 13:01
"И там мы можем отметить заметное улучшение показателей (по сравнению с регионами, в которых до сих пор подобные функции органов опеки и попечительства находятся в ведении министерства просвещения), мы видим заметное увеличение числа детей, которые воссоединились со своими кровными родственниками", - заключил Лукьянов.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл.
Пара держится за руки - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В РПЦ ответили на вопрос о дружбе между мужчиной и женщиной
12 ноября, 18:43
 
РелигияРелигияОбществоРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала