Патриаршая комиссия РПЦ предложила передать функции опеки Минтруду

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагают передать функции опеки и попечительства из Минпросвещения в ведение Минтруда, работа органов опеки должна быть настроена на реабилитационный подход к семьям, рассказал во вторник председатель патриаршей комиссии иерей Федор Лукьянов, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).

XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18-19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября - тематические секции, 19 ноября - пленарное заседание под председательством главы ВРНС, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году тема собора - "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".

"К сожалению, органы опеки и попечительства сегодня находятся в ведении министерства просвещения, которое не имеет инструментов для оказания социальной помощи семьям, но имеет достаточно репрессивные инструменты воздействия на семьи… Мы предлагаем передать функции органов опеки и попечительства в Минтруд России. Считаем, что по данному вопросу необходимо серьезно пересмотреть порядок работы органов опеки и попечительства и законодательство таким образом, чтобы работа органов опеки была настроена на реабилитационный подход к семьям. И только в самом последнем варианте, когда жизни ребёнка угрожает действительно опасность, шёл вопрос об изъятии ребенка из семьи", - сказал Лукьянов.

По его словам, сейчас в работе органов опеки не только сохраняется приоритет репрессивного подхода, но есть и тенденция к "расширению полномочий и инструментов вмешательства в семьи". Он отметил, что большинство российских субъектов уже передают функцию органов опеки и попечительства в ведомство министерства труда и социальной политики по регионам.

"И там мы можем отметить заметное улучшение показателей (по сравнению с регионами, в которых до сих пор подобные функции органов опеки и попечительства находятся в ведении министерства просвещения), мы видим заметное увеличение числа детей, которые воссоединились со своими кровными родственниками", - заключил Лукьянов.