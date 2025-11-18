Рейтинг@Mail.ru
В Колпино под Петербургом попытались сжечь вышку сотовой связи - РИА Новости, 18.11.2025
15:10 18.11.2025
В Колпино под Петербургом попытались сжечь вышку сотовой связи
В Колпино под Петербургом попытались сжечь вышку сотовой связи
происшествия, колпино, санкт-петербург
Происшествия, Колпино, Санкт-Петербург
В Колпино под Петербургом попытались сжечь вышку сотовой связи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Разыскивается поджигатель вышки оператора сотовой связи в Колпино, сообщили РИА Новости в экстренных службах Санкт-Петербурга.
"Сегодня ночью поступило сообщение от неизвестного, что по Понтонному проезду в Колпино произошло возгорание электрического щитка на столбе сотовой связи одного из мобильных операторов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что данная территория не огорожена. "В 00.32 поступил сигнал отключения электроэнергии сотовой вышки, возгорание локализовано", - рассказал источник.
По его информации, с места происшествия изъяты две пластиковых бутылки со следами легковоспламеняющийся жидкости, взяты смывы, исследован грунт. "Поиски злоумышленника ведутся", - заключил он.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Калуге вынесли приговор местным жителям, поджигавшим вышки сотовой связи
© 2025 МИА «Россия сегодня»
