В Колпино под Петербургом попытались сжечь вышку сотовой связи
В Колпино под Петербургом попытались сжечь вышку сотовой связи - РИА Новости, 18.11.2025
В Колпино под Петербургом попытались сжечь вышку сотовой связи
Разыскивается поджигатель вышки оператора сотовой связи в Колпино, сообщили РИА Новости в экстренных службах Санкт-Петербурга.
происшествия
колпино
санкт-петербург
колпино
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Разыскивается поджигатель вышки оператора сотовой связи в Колпино, сообщили РИА Новости в экстренных службах Санкт-Петербурга.
"Сегодня ночью поступило сообщение от неизвестного, что по Понтонному проезду в Колпино
произошло возгорание электрического щитка на столбе сотовой связи одного из мобильных операторов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что данная территория не огорожена. "В 00.32 поступил сигнал отключения электроэнергии сотовой вышки, возгорание локализовано", - рассказал источник.
По его информации, с места происшествия изъяты две пластиковых бутылки со следами легковоспламеняющийся жидкости, взяты смывы, исследован грунт. "Поиски злоумышленника ведутся", - заключил он.