В Колпино под Петербургом попытались сжечь вышку сотовой связи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Разыскивается поджигатель вышки оператора сотовой связи в Колпино, сообщили РИА Новости в экстренных службах Санкт-Петербурга.

Он добавил, что данная территория не огорожена. "В 00.32 поступил сигнал отключения электроэнергии сотовой вышки, возгорание локализовано", - рассказал источник.

По его информации, с места происшествия изъяты две пластиковых бутылки со следами легковоспламеняющийся жидкости, взяты смывы, исследован грунт. "Поиски злоумышленника ведутся", - заключил он.