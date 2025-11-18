https://ria.ru/20251118/kherson-2055658255.html
Жительница Херсонской области призналась в сотрудничестве с Украиной
Жительница Херсонской области призналась в сотрудничестве с Украиной - РИА Новости, 18.11.2025
Жительница Херсонской области призналась в сотрудничестве с Украиной
Жительница Херсонской области, задержанная за сотрудничество со спецслужбами Украины, заявила на видео ФСБ России, что делала она это добровольно.
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Жительница Херсонской области, задержанная за сотрудничество со спецслужбами Украины, заявила на видео ФСБ России, что делала она это добровольно.
ФСБ
ранее сообщила о задержании и аресте двоих жительниц Херсонской области
, передававших Киеву
данные о российских военных с целью нанесения потерь личному составу, уничтожения вооружения и срыва выполнения боевых задач.
"Я состояла в одной из групп в одном из мессенджеров в интернете. В этой группе обсуждались события в городе, передвижения техники войск Российской Федерации, о прилетах. Мною были также предоставлены сведения в этой группе о дислокации войск Российской Федерации и передвижении российской техники военной. Делала я это добровольно. Я догадывалась, что администратором этой группы является женщина, сотрудничающая со спецслужбами Украины", - сказала задержанная.
Вторая фигурантка заявила на видео, что понимала, что переданная ею информация могла нанести ущерб российским военным
"Мы делились информацией любой, поддерживали друг друга. Я передавала админам звуки, которые я слышала по городу, передвижения военной техники Российской Федерации. Я так понимаю, она передавалась на правый берег, военным, которые могли нанести вред военным Российской Федерации", - призналась она.