Рейтинг@Mail.ru
Жительница Херсонской области призналась в сотрудничестве с Украиной - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/kherson-2055658255.html
Жительница Херсонской области призналась в сотрудничестве с Украиной
Жительница Херсонской области призналась в сотрудничестве с Украиной - РИА Новости, 18.11.2025
Жительница Херсонской области призналась в сотрудничестве с Украиной
Жительница Херсонской области, задержанная за сотрудничество со спецслужбами Украины, заявила на видео ФСБ России, что делала она это добровольно. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T10:43:00+03:00
2025-11-18T10:43:00+03:00
происшествия
херсонская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644327_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b203379e34ebf6fd17cf84be333292e6.jpg
https://ria.ru/20251114/agent-2054917953.html
https://ria.ru/20251029/terakt-2051394931.html
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Показания двух жительниц Херсонской области, которые передавали Киеву данные о российских военнослужащих
Силовики задержали двух жительниц Херсонской области, которые передавали Киеву данные о российских военнослужащих.
2025-11-18T10:43
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055644327_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e256bd361858f182bc2665f35a797f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Херсонская область , Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительница Херсонской области призналась в сотрудничестве с Украиной

Жительница Херсонской области призналась, что передавала Киеву данные о военных

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Жительница Херсонской области, задержанная за сотрудничество со спецслужбами Украины, заявила на видео ФСБ России, что делала она это добровольно.
ФСБ ранее сообщила о задержании и аресте двоих жительниц Херсонской области, передававших Киеву данные о российских военных с целью нанесения потерь личному составу, уничтожения вооружения и срыва выполнения боевых задач.
Задержание агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Задержанный ФСБ агент Украины рассказал о подготовке убийства
14 ноября, 08:58
"Я состояла в одной из групп в одном из мессенджеров в интернете. В этой группе обсуждались события в городе, передвижения техники войск Российской Федерации, о прилетах. Мною были также предоставлены сведения в этой группе о дислокации войск Российской Федерации и передвижении российской техники военной. Делала я это добровольно. Я догадывалась, что администратором этой группы является женщина, сотрудничающая со спецслужбами Украины", - сказала задержанная.
Вторая фигурантка заявила на видео, что понимала, что переданная ею информация могла нанести ущерб российским военным
"Мы делились информацией любой, поддерживали друг друга. Я передавала админам звуки, которые я слышала по городу, передвижения военной техники Российской Федерации. Я так понимаю, она передавалась на правый берег, военным, которые могли нанести вред военным Российской Федерации", - призналась она.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Агент Киева, задержанный на Ставрополье, рассказал о готовившемся теракте
29 октября, 10:19
 
ПроисшествияХерсонская областьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала