Жительница Херсонской области призналась в сотрудничестве с Украиной

"Я состояла в одной из групп в одном из мессенджеров в интернете. В этой группе обсуждались события в городе, передвижения техники войск Российской Федерации, о прилетах. Мною были также предоставлены сведения в этой группе о дислокации войск Российской Федерации и передвижении российской техники военной. Делала я это добровольно. Я догадывалась, что администратором этой группы является женщина, сотрудничающая со спецслужбами Украины", - сказала задержанная.