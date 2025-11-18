Рейтинг@Mail.ru
Двух калининградцев будут судить за кражу части скульптуры на острове Канта - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 18.11.2025 (обновлено: 13:58 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/kenigsberg-2055702775.html
Двух калининградцев будут судить за кражу части скульптуры на острове Канта
Двух калининградцев будут судить за кражу части скульптуры на острове Канта - РИА Новости, 18.11.2025
Двух калининградцев будут судить за кражу части скульптуры на острове Канта
Двух жителей Калининграда ждет суд за кражу фрагмента бронзовой скульптуры на острове Канта "Символы Кенигсберга 1930 год", который они хотели сдать на... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:36:00+03:00
2025-11-18T13:58:00+03:00
происшествия
калининград
кенигсберг
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819513526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95dd7f83968fd6b5fdb4098ad75d1a21.jpg
https://ria.ru/20251008/zhitelnitsa-2047071138.html
калининград
кенигсберг
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819513526_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a02f701320b8f6aeb6c953340528175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, кенигсберг, россия
Происшествия, Калининград, Кенигсберг, Россия
Двух калининградцев будут судить за кражу части скульптуры на острове Канта

Двух калининградцев будут судить за кражу фрагмента скульптуры Кенигсберга

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКафедральный Собор на острове Канта в Калининграде
Кафедральный Собор на острове Канта в Калининграде - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Кафедральный Собор на острове Канта в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Двух жителей Калининграда ждет суд за кражу фрагмента бронзовой скульптуры на острове Канта "Символы Кенигсберга 1930 год", который они хотели сдать на металлолом, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе расследования установлено, что в марте 2025 года обвиняемые, находясь на площади около Кафедрального собора на острове Канта, обнаружили, что фрагмент бронзовой скульптурной композиции "Символы Кенигсберга 1930 год" не закреплен, и похитили его, спрятав под одежду. В дальнейшем они сдали похищенную часть скульптуры в пункт приема металлолома.
"Прокурор Московского района города Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины и его 35-летней сожительницы. Они обвиняются по пункту "а" части 2 статьи 158 УК РФ (кража)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области.
Отмечается, что обвиняемые полностью признали вину в совершении преступления, похищенное изъято сотрудниками полиции.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В КБР будут судить женщину, подозреваемую в краже детской коляски
8 октября, 15:05
 
ПроисшествияКалининградКенигсбергРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала