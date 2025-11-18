https://ria.ru/20251118/kenigsberg-2055702775.html
Двух калининградцев будут судить за кражу части скульптуры на острове Канта
Двух калининградцев будут судить за кражу части скульптуры на острове Канта - РИА Новости, 18.11.2025
Двух калининградцев будут судить за кражу части скульптуры на острове Канта
Двух жителей Калининграда ждет суд за кражу фрагмента бронзовой скульптуры на острове Канта "Символы Кенигсберга 1930 год", который они хотели сдать на... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:36:00+03:00
2025-11-18T13:36:00+03:00
2025-11-18T13:58:00+03:00
происшествия
калининград
кенигсберг
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819513526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95dd7f83968fd6b5fdb4098ad75d1a21.jpg
https://ria.ru/20251008/zhitelnitsa-2047071138.html
калининград
кенигсберг
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819513526_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a02f701320b8f6aeb6c953340528175.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, кенигсберг, россия
Происшествия, Калининград, Кенигсберг, Россия
Двух калининградцев будут судить за кражу части скульптуры на острове Канта
Двух калининградцев будут судить за кражу фрагмента скульптуры Кенигсберга
КАЛИНИНГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Двух жителей Калининграда ждет суд за кражу фрагмента бронзовой скульптуры на острове Канта "Символы Кенигсберга 1930 год", который они хотели сдать на металлолом, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе расследования установлено, что в марте 2025 года обвиняемые, находясь на площади около Кафедрального собора на острове Канта, обнаружили, что фрагмент бронзовой скульптурной композиции "Символы Кенигсберга 1930 год" не закреплен, и похитили его, спрятав под одежду. В дальнейшем они сдали похищенную часть скульптуры в пункт приема металлолома.
"Прокурор Московского района города Калининграда
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины и его 35-летней сожительницы. Они обвиняются по пункту "а" части 2 статьи 158 УК РФ
(кража)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области.
Отмечается, что обвиняемые полностью признали вину в совершении преступления, похищенное изъято сотрудниками полиции.