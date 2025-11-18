Двух калининградцев будут судить за кражу части скульптуры на острове Канта

КАЛИНИНГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Двух жителей Калининграда ждет суд за кражу фрагмента бронзовой скульптуры на острове Канта "Символы Кенигсберга 1930 год", который они хотели сдать на металлолом, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что в марте 2025 года обвиняемые, находясь на площади около Кафедрального собора на острове Канта, обнаружили, что фрагмент бронзовой скульптурной композиции "Символы Кенигсберга 1930 год" не закреплен, и похитили его, спрятав под одежду. В дальнейшем они сдали похищенную часть скульптуры в пункт приема металлолома.