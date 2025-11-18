https://ria.ru/20251118/karelija-2055824680.html
В Карелии три человека погибли в ДТП
2025-11-18T19:05:00+03:00
2025-11-18T19:05:00+03:00
2025-11-18T19:05:00+03:00
происшествия
республика карелия
лахденпохский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Контейнеровоз столкнулся с бензовозом и двумя легковыми автомобилями в Лахденпохском районе Карелии, погибли три человека, еще трое пострадали, сообщил председатель республиканского госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.
"Авария в Лахденпохском районе стала следствием столкновения четырех транспортных средств: контейнеровоза, поднимающегося вверх по склону дороги, который потерял управление и столкнулся со встречным бензовозом. Вслед за ними в столкновение попали два легковых автомобиля. К сожалению, в результате ДТП 3 человека погибли и 3 пострадали", – написал он в своем Telegram-канале
.
Как уточнил Поляков, один из пострадавших направлен в Сортавальскую ЦРБ, двое других от госпитализации отказались. Тела погибших деблокированы из поврежденных автомобилей с помощью пожарных Лахденпохского района.
Движение транспорта по трассе в зоне ДТП временно ограничено, организован объезд, добавил Поляков.
Согласно материалам в Telegram-канале госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, ДТП произошло около полудня на 179-м километре трассы А-121. Бензовоз, водитель которого попал в аварию, по предварительным данным, был пустым, разлива топлива не произошло.
Как уточнила позднее полиция Карелии в своем Telegram-канале, в ДТП погибли водитель большегруза, а также водитель и пассажир легковушки. Водитель бензовоза получил травмы, во втором легковом автомобиле никто не пострадал.
"В настоящее время установлено, что погибший водитель большегруза - 66-летний житель Ленинградской области, а травмированный водитель бензовоза - 33-летний петербуржец", – добавили в региональном УМВД.