Рейтинг@Mail.ru
Суд в Армении продлил арест предпринимателю Карапетяну - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 18.11.2025 (обновлено: 10:59 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/karapetyan-2055662025.html
Суд в Армении продлил арест предпринимателю Карапетяну
Суд в Армении продлил арест предпринимателю Карапетяну - РИА Новости, 18.11.2025
Суд в Армении продлил арест предпринимателю Карапетяну
Суд в Армении продлил на два месяца арест предпринимателю, владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T10:58:00+03:00
2025-11-18T10:59:00+03:00
в мире
ереван
армения
армянская апостольская церковь
европейский суд
самвел карапетян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_c0503d55a9ed8d253f4d80e09ba6a5b7.jpg
https://ria.ru/20251011/karapetyan-2047697080.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_275:0:1920:1234_1920x0_80_0_0_237d70353b85d74c78435cb21d52a649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения, армянская апостольская церковь, европейский суд, самвел карапетян
В мире, Ереван, Армения, Армянская апостольская церковь, Европейский суд, Самвел Карапетян
Суд в Армении продлил арест предпринимателю Карапетяну

Суд в Армении продлил арест Карапетяну на два месяца

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Суд в Армении продлил на два месяца арест предпринимателю, владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.
"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил арест Карапетяну на два месяца", - сказал Вардеванян.
Защита считает все обвинения против Карапетяна сфабрикованными и незаконными.
Шестнадцатого октября суд в Ереване продлил арест Карапетяну, обвиняемому в призывах к свержению власти, еще на месяц, однако не счел обоснованными выдвинутые против предпринимателя обвинения в отмывании денег и экономических преступлениях. Решение суда было обжаловано как стороной защиты, так и прокуратурой. Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Сторонники предпринимателя, владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении
11 октября, 14:21
 
В миреЕреванАрменияАрмянская апостольская церковьЕвропейский судСамвел Карапетян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала