Суд в Армении продлил арест предпринимателю Карапетяну

ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Суд в Армении продлил на два месяца арест предпринимателю, владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.
"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил арест Карапетяну на два месяца", - сказал Вардеванян.
Защита считает все обвинения против Карапетяна сфабрикованными и незаконными.
Шестнадцатого октября суд в Ереване продлил арест Карапетяну, обвиняемому в призывах к свержению власти, еще на месяц, однако не счел обоснованными выдвинутые против предпринимателя обвинения в отмывании денег и экономических преступлениях. Решение суда было обжаловано как стороной защиты, так и прокуратурой. Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.