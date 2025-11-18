Рейтинг@Mail.ru
20:29 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/kaluga-2055840507.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T20:29:00+03:00
2025-11-18T20:29:00+03:00
В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и вылет самолетов

© РИА Новости / Илья Питалев
Международный аэропорт "Калуга"
Международный аэропорт Калуга
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт "Калуга" . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В аэропорту Внуково сняли ограничения
Вчера, 19:45
 
Калуга
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
