Жители России увидят презентацию событийного календаря Удмуртии

УФА, 18 ноя - РИА Новости. Жители России 24 ноября смогут увидеть в режиме онлайн презентацию событийного календаря Удмуртии на 2026 год, чтобы туристический бизнес и туристы смогли запланировать путешествия по региону, сообщает пресс-служба главы республики.

"Министерство по туризму Удмуртии ежегодно представляет событийный календарь – подборку фестивалей, спортивных турниров и других массовых мероприятий, которая позволяет туристическому бизнесу и самостоятельным туристам сориентироваться – когда лучше всего путешествовать по Удмуртии, какие события нельзя пропустить. В 2025 году событийный календарь Удмуртии был связан со 185-летием со дня рождения П.И. Чайковского. В 2026 году сквозной темой станет этнический туризм", - рассказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что создание событийного календаря Удмуртской республики стимулирует увеличение турпотока в регион в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

"Событийный календарь получился насыщенным и разнообразным, поскольку тема этнического своеобразия отражена во многих крупных фестивалях Удмуртии – гастрономических, музыкальных, мультижанровых", - приводятся слова регионального министра по туризму Юлии Бадаш.

Присоединиться к презентации событийного календаря Удмуртии смогут все жители России, поскольку она впервые состоится в режиме онлайн и пройдет 24 ноября с 14.00 до 15.30 мск на туристическом сайте "Путешествуй по Удмуртии". Одновременно презентация будет идти в прямом эфире радиостанции "Адам", следует из сообщения.

В пресс-службе рассказали, что форматом презентации выбрано ток-шоу с участием музыкантов и спортсменов, получивших всероссийское и международное признание. Площадкой презентации станет ижевский этнокомлекс "Бобровая долина". Этнические фестивали Удмуртской республики представят знаменитые "Бабушки из Бураново", звезды удмуртской эстрады Алина Антонова, Лиза Лекомцева и Иван Белослудцев, одна из лидеров современной удмуртской музыки Лади Свети, а также башкирская фолк-группа AY YOLA. Спортивные состязания 2026 года, собирающие в Удмуртии профессионалов и спортсменов-любителей, презентует чемпион Олимпиады в Сочи в лыжном марафоне Александр Легков. Хэдлайнером презентации, который анонсирует самый массовый фестиваль Удмуртии "YLETAЙ", станет рок-группа "Мураками". Вести церемонию будет Виктория Касимова – известная в России блогер родом из Воткинска, которая всегда подчеркивает свою связь с удмуртской культурой.

"Присоединившиеся к онлайн-трансляции зрители смогут получить билеты на такие популярные фестивали Удмуртии, как "YLETAЙ" и "Эктоника/Бабушкина дача", этнические сувениры, а также билеты на ретропоезд "Чайковский экспресс" и "Купеческий экспресс" - новый маршрут из Ижевска в Сарапул. Зрителями презентации событийного календаря "вживую" смогут стать 5 человек из числа подписчиков туристического портала Удмуртии", - говорится в сообщении.