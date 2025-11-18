Кафанов предположил, почему вратарей из России не так много за рубежом

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что российских голкиперов охотнее приглашали бы в зарубежные чемпионаты, если бы отечественные команды были допущены до международных турниров.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
"Нельзя не отметить, что российских вратарей за границей стало больше: Андрей Лунев был в "Байере", сейчас в "ПСЖ" Матвей Сафонов, в "Штурме" - Даниил Худяков, в Норвегии - Никита Хайкин. Буквально пять лет назад за рубежом не было там никого. Если бы были еврокубки, за границей было бы еще больше наших вратарей", - сказал Кафанов.
"Сейчас осень, наши пять клубов могли бы играть в еврокубках, и мы бы видели, как наши пять вратарей выступают против сильных европейских команд, сравнивали бы их с европейскими голкиперами. Пока же мы играем только товарищеские матчи, но у нас очень много хороших вратарей, конкуренция в сборную большая, отбирать ребят сложно", - добавил он.