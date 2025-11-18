Кафанов предположил, почему вратарей из России не так много за рубежом

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что российских голкиперов охотнее приглашали бы в зарубежные чемпионаты, если бы отечественные команды были допущены до международных турниров.

"Сейчас осень, наши пять клубов могли бы играть в еврокубках, и мы бы видели, как наши пять вратарей выступают против сильных европейских команд, сравнивали бы их с европейскими голкиперами. Пока же мы играем только товарищеские матчи, но у нас очень много хороших вратарей, конкуренция в сборную большая, отбирать ребят сложно", - добавил он.