Рейтинг@Mail.ru
Кафанов предположил, почему вратарей из России не так много за рубежом - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:12 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/kafanov-2055646895.html
Кафанов предположил, почему вратарей из России не так много за рубежом
Кафанов предположил, почему вратарей из России не так много за рубежом - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
Кафанов предположил, почему вратарей из России не так много за рубежом
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что российских голкиперов охотнее приглашали бы в зарубежные чемпионаты, если бы... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
2025-11-18T10:12:00+03:00
2025-11-18T10:12:00+03:00
футбол
россия
украина
норвегия
андрей лунев
матвей сафонов
даниил худяков
штурм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919789580_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_dcae9132cd844ab468a2f606493c0fe4.jpg
/20251118/dinamo-2055615020.html
россия
украина
норвегия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919789580_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81e44ede9137ff6b2ff0e5127985361c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, украина, норвегия, андрей лунев, матвей сафонов, даниил худяков, штурм, байер 04, международная федерация футбола (фифа), спорт
Футбол, Россия, Украина, Норвегия, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Даниил Худяков, Штурм, Байер 04, Международная федерация футбола (ФИФА), Спорт
Кафанов предположил, почему вратарей из России не так много за рубежом

Кафанов: если бы были еврокубки, то вратарей из РФ за рубежом было бы больше

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВиталий Кафанов
Виталий Кафанов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Виталий Кафанов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что российских голкиперов охотнее приглашали бы в зарубежные чемпионаты, если бы отечественные команды были допущены до международных турниров.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда проводит только товарищеские матчи.
"Нельзя не отметить, что российских вратарей за границей стало больше: Андрей Лунев был в "Байере", сейчас в "ПСЖ" Матвей Сафонов, в "Штурме" - Даниил Худяков, в Норвегии - Никита Хайкин. Буквально пять лет назад за рубежом не было там никого. Если бы были еврокубки, за границей было бы еще больше наших вратарей", - сказал Кафанов.
"Сейчас осень, наши пять клубов могли бы играть в еврокубках, и мы бы видели, как наши пять вратарей выступают против сильных европейских команд, сравнивали бы их с европейскими голкиперами. Пока же мы играем только товарищеские матчи, но у нас очень много хороших вратарей, конкуренция в сборную большая, отбирать ребят сложно", - добавил он.
Кевин Кураньи и Станислав Черчесов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Возвращение Черчесова или шанс для Игнашевича? Кем "Динамо" заменит Карпина
18 ноября, 08:00
 
ФутболРоссияУкраинаНорвегияАндрей ЛуневМатвей СафоновДаниил ХудяковШтурмБайер 04Международная федерация футбола (ФИФА)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    0
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала