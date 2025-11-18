https://ria.ru/20251118/istrebitel-2055858439.html
Летчик Богдан сообщил, когда состоится первый полет Су-75 Checkmate
Летчик Богдан сообщил, когда состоится первый полет Су-75 Checkmate
Летчик Богдан сообщил, когда состоится первый полет Су-75 Checkmate
Первый полет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года, сообщил начальник летной службы компании "Сухой" "ОКБ Сухого"
Летчик Богдан сообщил, когда состоится первый полет Су-75 Checkmate
Летчик Богдан: первый полет истребителя Checkmate состоится в начале 2026 года
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Первый полет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года, сообщил начальник летной службы компании "Сухой" "ОКБ Сухого" Герой России Сергей Богдан.
"Я думаю, это начало 2026 года ... самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире "Первого канала".
Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Гендиректор "Рособоронэкспорта
" Александр Михеев
ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.