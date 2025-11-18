Рейтинг@Mail.ru
Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику - РИА Новости, 18.11.2025
10:47 18.11.2025
Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику
Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику - РИА Новости, 18.11.2025
Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, поставила иностранному заказчику два истребителя пятого поколения Су-57, сообщил... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T10:47:00+03:00
2025-11-18T10:47:00+03:00
россия
ближний восток
вадим бадеха
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
су-57
россия
ближний восток
россия, ближний восток, вадим бадеха, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, су-57
Россия, Ближний Восток, Вадим Бадеха, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Су-57
Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику

ОАК передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае
Российский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Российский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, поставила иностранному заказчику два истребителя пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор компании Вадим Бадеха в эфире Первого канала.
"Первые два самолета зарубежный наш заказчик уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен", — заявил он.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Накануне Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в рамках летной программы на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025. Истребитель представили на Ближнем Востоке впервые.
РоссияБлижний ВостокВадим БадехаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехСу-57
 
 
