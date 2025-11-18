Ученые Сеченовки провели исследование о ревматоидном артрите

Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Архивное фото

Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета в ходе исследования нашли связь между дефицитом микроэлементов, микробиомом и повреждением хряща при ревматоидном артрите, результаты их исследования могут помочь более целенаправленно подходить к профилактике и лечению заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Ревматоидный артрит - это хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует собственные суставы, вызывая воспаление, боль и постепенное разрушение хрящевой ткани.

"Группа исследователей из Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета совместно с учеными из Китая раскрыли комплексные механизмы, связывающие нарушения метаболизма селена, цинка, железа и кальция, изменения в составе кишечного микробиома и прогрессирование ревматоидного артрита", - рассказали в вузе.

Результаты работы, опубликованные в Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, открывают путь к разработке принципиально новых стратегий профилактики и лечения ревматоидного артрита.

"В исследовании приняли участие 41 пациент с ревматоидным артритом и 41 здоровый доброволец", - пояснили в пресс-службе.

У участников с ревматоидным артритом был выявлен дефицит селена, железа, цинка и кальция – важнейших элементов для иммунной функции и здоровья костной ткани.

"Кроме того, в этой группе пациентов выявили существенный дисбаланс состава микробиоты кишечника. По сравнению со здоровыми пациентами у них было значительно снижено количество "полезных" бактерий и повышено - "вредных". А уровень белка COMP, указывающего на повреждение хряща, в среднем был в восемь раз выше, чем у здоровых участников", - сообщили в вузе.

Один из авторов работы, директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета профессор Анатолий Скальный рассказал, что ученым первым в мире удалось установить эту трехстороннюю связь.