Ученые Сеченовки провели исследование о ревматоидном артрите
05:45 18.11.2025
Ученые Сеченовки провели исследование о ревматоидном артрите
Ученые Сеченовки провели исследование о ревматоидном артрите

В Сеченовском университете провели исследование о ревматоидном артрите

Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek /
Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета в ходе исследования нашли связь между дефицитом микроэлементов, микробиомом и повреждением хряща при ревматоидном артрите, результаты их исследования могут помочь более целенаправленно подходить к профилактике и лечению заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ревматоидный артрит - это хроническое заболевание, при котором иммунная система атакует собственные суставы, вызывая воспаление, боль и постепенное разрушение хрящевой ткани.
"Группа исследователей из Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета совместно с учеными из Китая раскрыли комплексные механизмы, связывающие нарушения метаболизма селена, цинка, железа и кальция, изменения в составе кишечного микробиома и прогрессирование ревматоидного артрита", - рассказали в вузе.
Результаты работы, опубликованные в Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, открывают путь к разработке принципиально новых стратегий профилактики и лечения ревматоидного артрита.
"В исследовании приняли участие 41 пациент с ревматоидным артритом и 41 здоровый доброволец", - пояснили в пресс-службе.
У участников с ревматоидным артритом был выявлен дефицит селена, железа, цинка и кальция – важнейших элементов для иммунной функции и здоровья костной ткани.
"Кроме того, в этой группе пациентов выявили существенный дисбаланс состава микробиоты кишечника. По сравнению со здоровыми пациентами у них было значительно снижено количество "полезных" бактерий и повышено - "вредных". А уровень белка COMP, указывающего на повреждение хряща, в среднем был в восемь раз выше, чем у здоровых участников", - сообщили в вузе.
Один из авторов работы, директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета профессор Анатолий Скальный рассказал, что ученым первым в мире удалось установить эту трехстороннюю связь.
"Основываясь на результатах исследования можно предположить, что комплексная коррекция обмена микроэлементов и микрофлоры кишечника может способствовать снижению выраженности повреждения хрящевой ткани и воспалительной реакции. Результаты исследования могут помочь более целенаправленно подходить к профилактике и лечению ревматоидного артрита - одной из основных причин инвалидности пациентов пожилого возраста", - отметил Скальный, чьи слова приводит пресс-служба.
