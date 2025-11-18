Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики "Центра" взяли в плен двух переодетых в гражданское бойцов ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/gruppirovka-2055691188.html
Штурмовики "Центра" взяли в плен двух переодетых в гражданское бойцов ВСУ
Штурмовики "Центра" взяли в плен двух переодетых в гражданское бойцов ВСУ - РИА Новости, 18.11.2025
Штурмовики "Центра" взяли в плен двух переодетых в гражданское бойцов ВСУ
Группировка "Центр" взяла в плен двоих украинских военнослужащих, переодетых в гражданское в Красноармейске, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:45:00+03:00
2025-11-18T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251118/vsu-2055625657.html
красноармейск
россия
Штурмовики "Центра" взяли в плен двух переодетых в гражданское бойцов ВСУ

Штурмовики "Центра" взяли в плен двух переодетых бойцов ВСУ в Красноармейске

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Группировка "Центр" взяла в плен двоих украинских военнослужащих, переодетых в гражданское в Красноармейске, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие штурмового подразделения 2 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" при освобождении территорий Красноармейска захватили в плен двух военнослужащих ВСУ, переодевшихся в украденную гражданскую одежду и прятавшихся в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный", - сообщили в ведомстве.
Сдавшийся в плен военный ВСУ Петр Гай на видео МО РФ рассказал о поставленной ему командованием задаче переодеться в "гражданку" и убивать всех уходящих из Красноармейска, в том числе мирных жителей.
Также на видео показаны награбленные предметы домашнего обихода, в том числе DVD-диск "Чечня-Афганистан", содержащий, в том числе, фильмы "9 рота", "Афганский блокпост" и "Война".
На вопрос российского бойца, зачем им все это нужно, один из плененных ответил: "Думал, может, когда-нибудь посмотрю".
Пленный военнослужащий ВСУ о приказе расстреливать всех, кто уходит из Красноармейска
Сдавшийся в плен военный ВСУ рассказал о своей задаче в Красноармейске
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала