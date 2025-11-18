https://ria.ru/20251118/gruppirovka-2055691188.html
Штурмовики "Центра" взяли в плен двух переодетых в гражданское бойцов ВСУ
Штурмовики "Центра" взяли в плен двух переодетых в гражданское бойцов ВСУ
Группировка "Центр" взяла в плен двоих украинских военнослужащих, переодетых в гражданское в Красноармейске, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Группировка "Центр" взяла в плен двоих украинских военнослужащих, переодетых в гражданское в Красноармейске, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие штурмового подразделения 2 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" при освобождении территорий Красноармейска
захватили в плен двух военнослужащих ВСУ
, переодевшихся в украденную гражданскую одежду и прятавшихся в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный", - сообщили в ведомстве.
Сдавшийся в плен военный ВСУ Петр Гай на видео МО РФ
рассказал о поставленной ему командованием задаче переодеться в "гражданку" и убивать всех уходящих из Красноармейска, в том числе мирных жителей.
Также на видео показаны награбленные предметы домашнего обихода, в том числе DVD-диск "Чечня-Афганистан", содержащий, в том числе, фильмы "9 рота", "Афганский блокпост" и "Война".
На вопрос российского бойца, зачем им все это нужно, один из плененных ответил: "Думал, может, когда-нибудь посмотрю".