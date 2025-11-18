Штурмовики "Центра" взяли в плен двух переодетых в гражданское бойцов ВСУ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Группировка "Центр" взяла в плен двоих украинских военнослужащих, переодетых в гражданское в Красноармейске, сообщило Минобороны РФ.

"Военнослужащие штурмового подразделения 2 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" при освобождении территорий Красноармейска захватили в плен двух военнослужащих ВСУ , переодевшихся в украденную гражданскую одежду и прятавшихся в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный", - сообщили в ведомстве.

Сдавшийся в плен военный ВСУ Петр Гай на видео МО РФ рассказал о поставленной ему командованием задаче переодеться в "гражданку" и убивать всех уходящих из Красноармейска, в том числе мирных жителей.

Также на видео показаны награбленные предметы домашнего обихода, в том числе DVD-диск "Чечня-Афганистан", содержащий, в том числе, фильмы "9 рота", "Афганский блокпост" и "Война".