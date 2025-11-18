Рейтинг@Mail.ru
В "Исламском джихаде" раскритиковали резолюцию СБ ООН по Газе
23:52 18.11.2025 (обновлено: 23:53 18.11.2025)
В "Исламском джихаде" раскритиковали резолюцию СБ ООН по Газе
В "Исламском джихаде" раскритиковали резолюцию СБ ООН по Газе
Принятая Совбезом ООН резолюция по сектору Газа, предусматривающая международный протекторат над анклавом под эгидой США, нарушает право палестинского народа на РИА Новости, 18.11.2025
В "Исламском джихаде" раскритиковали резолюцию СБ ООН по Газе

Аль-Хадж Муса: протекторат над Газой нарушает право Палестины на самоопределение

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Принятая Совбезом ООН резолюция по сектору Газа, предусматривающая международный протекторат над анклавом под эгидой США, нарушает право палестинского народа на самоопределение, самооборону и территориальную целостность в условиях оккупационных действий Израиля, заявил РИА Новости представитель движения "Исламский джихад" Мухаммед аль-Хадж Муса.
"Наша позиция связана с тем, что в резолюции Совбеза ООН упоминается международный протекторат над сектором Газа под эгидой США, что означает лишение палестинского народа права на самоопределение и территориальную целостность", - сказал он.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"Исламский джихад" обвинил США в нарушении договоренностей по Газе
Вчера, 20:19
По словам собеседника агентства, принятая резолюция создает новую политическую реальность, которая идет вразрез с решением палестинского вопроса, а также лишает палестинские фракции права на самооборону для противодействия израильской экспансионистской политике.
"Создается возможность для разработки механизмов безопасности, направленных против права палестинцев на самооборону в условиях абсолютно преступной поселенческой оккупации (израильской - ред.), включая посягательство на средства сопротивления - оружие, которое мы считаем важной частью нашего права на самооборону", - отметил аль-Хадж Муса.
Он также подчеркнул, что условия, связанные с поставками гуманитарной помощи в Газу, политизированы, в то время как ответственность Израиля за продолжающуюся блокаду сектора полностью игнорируется.
"Это фактически закрепляет основы для возобновления кризиса и оккупации, что не отвечает интересам палестинского народа, нарушает его права и идет вразрез с правосудием. Таким образом, резолюция исходит из задач и целей Израиля", - заключил представитель движения.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Небензя назвал котом в мешке резолюцию Совбеза ООН по Газе
Вчера, 03:01
Ранее Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В то же время в ХАМАС заявили, что резолюция "не отвечает требованиям палестинского народа".
В поддержку документа выступили 13 членов Совбеза из 15, воздержались только Россия и КНР.
Американский проект предполагает формирование в Газе временного органа управления (так называемый "совет мира") и создание международных стабилизационных сил с мандатом на два года.
При этом палестинская государственность в документе упоминается как возможная перспектива, которая может открыться после реформ Палестинской администрации и начала восстановления сектора. Не упоминается и двугосударственная формула.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп поблагодарил Россию и КНР, воздержавшихся на голосовании ООН по Газе
Вчера, 01:59
 
В миреИзраильСШАРоссияДональд ТрампБиньямин НетаньяхуООНХАМАСИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
