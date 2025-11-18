В "Исламском джихаде" раскритиковали резолюцию СБ ООН по Газе

Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото

Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля

© AP Photo / Ariel Schalit Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля

КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Принятая Совбезом ООН резолюция по сектору Газа, предусматривающая международный протекторат над анклавом под эгидой США, нарушает право палестинского народа на самоопределение, самооборону и территориальную целостность в условиях оккупационных действий Израиля, заявил РИА Новости представитель движения "Исламский джихад" Мухаммед аль-Хадж Муса.

"Наша позиция связана с тем, что в резолюции Совбеза ООН упоминается международный протекторат над сектором Газа под эгидой США , что означает лишение палестинского народа права на самоопределение и территориальную целостность", - сказал он.

По словам собеседника агентства, принятая резолюция создает новую политическую реальность, которая идет вразрез с решением палестинского вопроса, а также лишает палестинские фракции права на самооборону для противодействия израильской экспансионистской политике.

"Создается возможность для разработки механизмов безопасности, направленных против права палестинцев на самооборону в условиях абсолютно преступной поселенческой оккупации (израильской - ред.), включая посягательство на средства сопротивления - оружие, которое мы считаем важной частью нашего права на самооборону", - отметил аль-Хадж Муса.

Он также подчеркнул, что условия, связанные с поставками гуманитарной помощи в Газу, политизированы, в то время как ответственность Израиля за продолжающуюся блокаду сектора полностью игнорируется.

"Это фактически закрепляет основы для возобновления кризиса и оккупации, что не отвечает интересам палестинского народа, нарушает его права и идет вразрез с правосудием. Таким образом, резолюция исходит из задач и целей Израиля", - заключил представитель движения.

Ранее Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В то же время в ХАМАС заявили, что резолюция "не отвечает требованиям палестинского народа".

КНР. В поддержку документа выступили 13 членов Совбеза из 15, воздержались только Россия

Американский проект предполагает формирование в Газе временного органа управления (так называемый "совет мира") и создание международных стабилизационных сил с мандатом на два года.

При этом палестинская государственность в документе упоминается как возможная перспектива, которая может открыться после реформ Палестинской администрации и начала восстановления сектора. Не упоминается и двугосударственная формула.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.