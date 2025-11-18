"Исламский джихад" обвинил США в нарушении договоренностей по Газе

КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Принятая накануне Совбезом ООН американская резолюция по сектору Газа свидетельствует о нарушении США изначальных договоренностей по урегулированию конфликта и послевоенному устройству в анклаве, заявил РИА Новости представитель палестинского движения "Исламский джихад" Мухаммед аль-Хадж Муса.

"Палестинские фракции изначально поддержали план (президента США Дональда) Трампа по вопросам обмена пленных в рамках непрямого переговорного процесса. Мы согласились с первым этапом урегулирования, после чего должен был последовать второй, во время которого предполагалось приступить к обсуждению последующих проблем, среди которых, в частности, управление Газой в послевоенный период", - сказал он.

По словам собеседника агентства, принятая американская резолюция нарушает все договоренности, легитимизируя управление Газой извне.

"Мы соблюдали все условия переговорного процесса, следовали и выполняли все положения соглашения о прекращении огня на первом этапе, чего нельзя сказать об Израиле . Мы были готовы продолжать непрямые переговоры. Однако то, что случилось, свидетельствует о нарушении американской администрацией всех договоренностей, поскольку теперь происходит попытка навязать международную опеку через Совбез ООН ", - добавил аль-Хадж Муса.

При этом предложенные механизмы, отмечает он, серьезным образом разнятся с тем, что обсуждалось на предыдущих этапах. Так, вместо продолжения консультаций по урегулированию конфликта в секторе Газа палестинские фракции столкнулись с фактическим ультиматумом со стороны США, подчеркнул представитель " Исламского джихада ".

Ранее Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Впрочем, в ХАМАС заявили, что резолюция "не отвечает требованиям палестинского народа".

КНР. В поддержку документа выступили 13 членов Совбеза из 15, воздержались только Россия

Американский проект предполагает формирование в Газе временного органа управления (так называемый "совет мира") и создание международных стабилизационных сил с мандатом на два года.

При этом палестинская государственность в документе упоминается как возможная перспектива, которая может открыться после реформ Палестинской администрации и начала восстановления сектора. Не упоминается и двугосударственная формула.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.