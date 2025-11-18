Рейтинг@Mail.ru
"Исламский джихад" обвинил США в нарушении договоренностей по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/gaza-2055838946.html
"Исламский джихад" обвинил США в нарушении договоренностей по Газе
"Исламский джихад" обвинил США в нарушении договоренностей по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
"Исламский джихад" обвинил США в нарушении договоренностей по Газе
Принятая накануне Совбезом ООН американская резолюция по сектору Газа свидетельствует о нарушении США изначальных договоренностей по урегулированию конфликта и... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T20:19:00+03:00
2025-11-18T20:19:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
оон
хамас
исламский джихад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
https://ria.ru/20251117/gaza-2055410989.html
https://ria.ru/20251118/nebenzya-2055604679.html
https://ria.ru/20251118/konflikt-1915630213.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, оон, хамас, исламский джихад
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Исламский джихад
"Исламский джихад" обвинил США в нарушении договоренностей по Газе

Аль-Хадж Муса: резолюция США по Газе нарушает изначальные договоренности

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 18 ноя - РИА Новости. Принятая накануне Совбезом ООН американская резолюция по сектору Газа свидетельствует о нарушении США изначальных договоренностей по урегулированию конфликта и послевоенному устройству в анклаве, заявил РИА Новости представитель палестинского движения "Исламский джихад" Мухаммед аль-Хадж Муса.
"Палестинские фракции изначально поддержали план (президента США Дональда) Трампа по вопросам обмена пленных в рамках непрямого переговорного процесса. Мы согласились с первым этапом урегулирования, после чего должен был последовать второй, во время которого предполагалось приступить к обсуждению последующих проблем, среди которых, в частности, управление Газой в послевоенный период", - сказал он.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
При израильском ударе по сектору Газа погиб человек, пишут СМИ
17 ноября, 11:17
По словам собеседника агентства, принятая американская резолюция нарушает все договоренности, легитимизируя управление Газой извне.
"Мы соблюдали все условия переговорного процесса, следовали и выполняли все положения соглашения о прекращении огня на первом этапе, чего нельзя сказать об Израиле. Мы были готовы продолжать непрямые переговоры. Однако то, что случилось, свидетельствует о нарушении американской администрацией всех договоренностей, поскольку теперь происходит попытка навязать международную опеку через Совбез ООН", - добавил аль-Хадж Муса.
При этом предложенные механизмы, отмечает он, серьезным образом разнятся с тем, что обсуждалось на предыдущих этапах. Так, вместо продолжения консультаций по урегулированию конфликта в секторе Газа палестинские фракции столкнулись с фактическим ультиматумом со стороны США, подчеркнул представитель "Исламского джихада".
Ранее Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Впрочем, в ХАМАС заявили, что резолюция "не отвечает требованиям палестинского народа".
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Небензя рассказал, на кого ляжет реализация плана США по Газе
Вчера, 02:49
В поддержку документа выступили 13 членов Совбеза из 15, воздержались только Россия и КНР.
Американский проект предполагает формирование в Газе временного органа управления (так называемый "совет мира") и создание международных стабилизационных сил с мандатом на два года.
При этом палестинская государственность в документе упоминается как возможная перспектива, которая может открыться после реформ Палестинской администрации и начала восстановления сектора. Не упоминается и двугосударственная формула.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуООНХАМАСИсламский джихад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала