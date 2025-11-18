Рейтинг@Mail.ru
18.11.2025
12:00 18.11.2025
Гарбузов: 260 рабочих мест будет создано в новом промтехнопарке в Москве
Гарбузов: 260 рабочих мест будет создано в новом промтехнопарке в Москве
На юго-востоке Москвы в районе Люблино продолжается строительство современного делового и производственного комплекса, где появится 260 новых рабочих мест,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:00:00+03:00
2025-11-18T12:00:00+03:00
Гарбузов: 260 рабочих мест будет создано в новом промтехнопарке в Москве

Анатолий Гарбузов: в новом промтехнопарке в Люблине создадут 260 рабочих мест

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. На юго-востоке Москвы в районе Люблино продолжается строительство современного делового и производственного комплекса, где появится 260 новых рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Масштабные инвестиционные проекты формируют в столице новые точки роста и расширяют возможности для занятости горожан. Один из таких примеров – строительство в Люблине современного делового и производственного комплекса общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. Там разместятся предприятия легкой, полиграфической и электронной промышленности. В результате будет создано 260 рабочих мест", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Так, предприниматели могут получить участки в аренду от столицы, чтобы воплотить в жизнь глобальные инвестпроекты.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Екатерины Соловьевой, столица помогает в развитии промышленности.
Например, с 2022 года предприниматели могут взять в аренду московскую землю, чтобы создать производства, по цене в один рубль в год. У предприятий будет возможность получить выгодные условия, чтобы локализовать бизнес в столице. В свою очередь, у города появятся новые рабочие места и необходимые товары.
Она добавила, что для возведения промпарка, где смогут разместиться сразу несколько производств разных отраслей, строительной компании предоставили 0,9 гектара земли на Ставропольской улице.
Таким образом, резиденты комплекса смогут получить как производственные, так и офисные помещения с возможностью гибкой планировки. Особо приоритетными являются благоустройство территории и внедрение промпарка в инфраструктуру Люблина.
В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что инспекторы ведомства следят за этапами возведения промышленного объекта. Застройщик начал строительство в конце прошлого года, за это время прошло три выездные проверки качества работ и материалов. На данный момент уже готов монолит, рабочие смонтировали металлокаркас кровли, провели фасадные работы, в которых применялись сэндвич-панели. Также объект подключают к основным инженерным сетям.
Также по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству и безопасности зданий.
По словам партнера девелоперской компании Hutton Александра Антонова, компания реализует продуманный комплекс формата light industrial. Он будет отвечать запросам современных специалистов труда в области легкой промышленности и формировать качественную городскую среду с новыми рабочими местами. Антонов добавил, что строительство активно ведется, а продолжающийся этап облицовки фасадов уже позволяет увидеть, как будет выглядеть облик промпарка.
В Москве с 2016 года воплощаются масштабные инвестиционные проекты, они способствуют развитию столичной экономики. С помощью них инвесторы могут на особых условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты, при этом у компаний есть обязательства по созданию новых рабочих мест для жителей города.
Ранее Гарбузов рассказал, что в столице продолжается строительство делового центра AFI2B Tagilskaya. Оно проходит в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
