Гол Влашича помог хорватам обыграть сборную Черногории в матче отбора ЧМ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Черногории в матче заключительного, восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы L прошла в Подгорице и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей мячи забили Иван Перишич (37-я минута), Кристиян Якич (72) и бывший футболист ЦСКА Никола Влашич (87). В составе хозяев отличились Милутин Осмайич (3) и Никола Крстович (17).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа L
17 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
03’ • Милутин Осмаич
17’ • Никола Крстович
37’ • Иван Перишич (П)
72’ • Кристиян Якич
87’ • Никола Влашич
В другом матче чехи дома разгромили команду Гибралтара - 6:0.
Сборная Хорватии ранее обеспечила себе выход в финальную часть турнира, который станет для команды седьмым. Хорваты являются серебряными (2018) и двукратными бронзовыми (1998, 2022) призерами чемпионата мира.
Команда Златко Далича по итогам группового этапа набрала 22 очка. Вторыми стали чехи (16), которым в марте предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира. Третье место заняла сборная Фарерских островов (12), четвертое - сборная Черногории (9), пятое - команда Гибралтара.
