В России хотят организовать турнир для не попавших на ЧМ сборных, пишут СМИ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) работает над созданием турнира для команд, которые не сумели квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, сообщает 365scores в соцсети X.

По информации источника, соревнования должны пройти в тот же временной отрезок, что и чемпионат мира. Предполагается, что в турнире примут участие команды России, Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая.

Как отмечает источник, проведение турнира в России должно повлиять на возвращение национальной команды на соревнования со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.