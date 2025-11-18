Рейтинг@Mail.ru
В России хотят организовать турнир для не попавших на ЧМ сборных, пишут СМИ
Футбол
 
21:53 18.11.2025 (обновлено: 22:47 18.11.2025)
В России хотят организовать турнир для не попавших на ЧМ сборных, пишут СМИ
В России хотят организовать турнир для не попавших на ЧМ сборных, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 18.11.2025
В России хотят организовать турнир для не попавших на ЧМ сборных, пишут СМИ
Российский футбольный союз (РФС) работает над созданием турнира для команд, которые не сумели квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, сообщает 365scores... РИА Новости Спорт, 18.11.2025
В России хотят организовать турнир для не попавших на ЧМ сборных, пишут СМИ

365scores: РФС планирует организовать турнир для не попавших на ЧМ-2026 сборных

© FIFAКубок мира по футболу
Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© FIFA
Читать в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) работает над созданием турнира для команд, которые не сумели квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, сообщает 365scores в соцсети X.
По информации источника, соревнования должны пройти в тот же временной отрезок, что и чемпионат мира. Предполагается, что в турнире примут участие команды России, Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая.
Как отмечает источник, проведение турнира в России должно повлиять на возвращение национальной команды на соревнования со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
