Журналисты французской радиостанции RFI начали забастовку

ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Журналисты международной службы французской радиостанции RFI начали бессрочную забастовку на фоне ухудшения условий их труда, сообщает во вторник агентство Франс Пресс.
"Журналисты международной службы (радиостанции. — Прим. ред.) RFI в Париже во вторник начали бессрочную забастовку в знак протеста против "тревожного ухудшения" условий их труда", — говорится в материале.
Бастующие сотрудники RFI требуют возвращения предыдущего штата журналистов с полной занятостью в составе 16 человек на фоне сокращения одного рабочего места. Журналисты также недовольны снижением заработной платы при увеличении рабочей нагрузки, особенно для сотрудников, работающих в горячих точках, сообщает Франс Пресс со ссылкой на уведомление о забастовке, в подготовке которого приняли участие представители ведущих профсоюзов Франции, среди которых "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO) и Национальный профсоюз журналистов (SNJ).
Ассоциация корреспондентов RFI (Acorfi) выразила свою поддержку бастующим, предупредив о том, что ухудшение условий труда может иметь "очевидные (негативные. — Прим. ред.) последствия для качества новостей", отмечается в публикации.
За сегодняшний день были зафиксированы "некоторые перебои" в вещании RFI. Руководство радиостанции планирует во вторник встретиться с представителями профсоюзов, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, сообщает Франс Пресс.
Радиостанция RFI является одним из основных иновещательных французских СМИ и освещает французскую точку зрения на события в мире. RFI входит в медиагруппу "Франс Медиа Монд", куда, в частности, также входит телеканал France 24.