Журналисты французской радиостанции RFI начали забастовку

ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Журналисты международной службы французской радиостанции RFI начали бессрочную забастовку на фоне ухудшения условий их труда, сообщает во вторник агентство Франс Пресс.

"Журналисты международной службы (радиостанции. — Прим. ред.) RFI в Париже во вторник начали бессрочную забастовку в знак протеста против "тревожного ухудшения" условий их труда", — говорится в материале.

Бастующие сотрудники RFI требуют возвращения предыдущего штата журналистов с полной занятостью в составе 16 человек на фоне сокращения одного рабочего места. Журналисты также недовольны снижением заработной платы при увеличении рабочей нагрузки, особенно для сотрудников, работающих в горячих точках, сообщает Франс Пресс со ссылкой на уведомление о забастовке, в подготовке которого приняли участие представители ведущих профсоюзов Франции , среди которых "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Сила рабочих" (FO) и Национальный профсоюз журналистов (SNJ).

Ассоциация корреспондентов RFI (Acorfi) выразила свою поддержку бастующим, предупредив о том, что ухудшение условий труда может иметь "очевидные (негативные. — Прим. ред.) последствия для качества новостей", отмечается в публикации.

За сегодняшний день были зафиксированы "некоторые перебои" в вещании RFI. Руководство радиостанции планирует во вторник встретиться с представителями профсоюзов, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, сообщает Франс Пресс.