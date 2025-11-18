СМИ: Финляндия привлечет миллиард евро из кредитного инструмента ЕС

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Финляндия привлечет один миллиард евро из кредитного инструмента ЕС SAFE, соответствующее решение принял правительственный комитет, сообщает во вторник газета Helsingin Sanonat.

"Комитет по экономической политике правительства принял решение, что Финляндия привлечет один миллиард евро в рамках нового совместного долга ЕС на оборону, так называемого кредита SAFE", - говорится в сообщении.

Как уточняет издание, предполагается, что эти средства будут использованы для укрепления возможностей сухопутных сил и беспилотников.