СМИ: Финляндия привлечет миллиард евро из кредитного инструмента ЕС
20:28 18.11.2025
СМИ: Финляндия привлечет миллиард евро из кредитного инструмента ЕС
в мире
финляндия
евросоюз
финляндия
в мире, финляндия, евросоюз
В мире, Финляндия, Евросоюз
СМИ: Финляндия привлечет миллиард евро из кредитного инструмента ЕС

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Финляндия привлечет один миллиард евро из кредитного инструмента ЕС SAFE, соответствующее решение принял правительственный комитет, сообщает во вторник газета Helsingin Sanonat.
"Комитет по экономической политике правительства принял решение, что Финляндия привлечет один миллиард евро в рамках нового совместного долга ЕС на оборону, так называемого кредита SAFE", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, предполагается, что эти средства будут использованы для укрепления возможностей сухопутных сил и беспилотников.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии
17 ноября, 08:57
 
В мире, Финляндия, Евросоюз
 
 
