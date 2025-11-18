https://ria.ru/20251118/finljandija-2055840614.html
финляндия
СМИ: Финляндия привлечет миллиард евро из кредитного инструмента ЕС
Helsingin Sanonat: Финляндия привлечет миллиард евро из кредита ЕС SAFE
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Финляндия привлечет один миллиард евро из кредитного инструмента ЕС SAFE, соответствующее решение принял правительственный комитет, сообщает во вторник газета Helsingin Sanonat.
"Комитет по экономической политике правительства принял решение, что Финляндия
привлечет один миллиард евро в рамках нового совместного долга ЕС
на оборону, так называемого кредита SAFE", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, предполагается, что эти средства будут использованы для укрепления возможностей сухопутных сил и беспилотников.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.