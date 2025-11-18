Рейтинг@Mail.ru
FIDE обсудит снятие ограничений с российских шахматистов 14 декабря
15:13 18.11.2025
FIDE обсудит снятие ограничений с российских шахматистов 14 декабря
FIDE обсудит снятие ограничений с российских шахматистов 14 декабря
Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) 14 декабря обсудит возможность снятия ограничений на выступление под национальными флагами с...
2025-11-18T15:13:00+03:00
2025-11-18T15:13:00+03:00
международная федерация шахмат (fide)
россия
белоруссия
федерация шахмат россии (фшр)
спорт
россия
белоруссия
международная федерация шахмат (fide), россия, белоруссия, федерация шахмат россии (фшр), спорт
Международная федерация шахмат (FIDE), Россия, Белоруссия, Федерация шахмат России (ФШР), Спорт
FIDE обсудит снятие ограничений с российских шахматистов 14 декабря

FIDE 14 декабря обсудит снятие ограничений с шахматистов из РФ и Белоруссии

© РИА Новости / Рамиль СитдиковШахматные фигуры
Шахматные фигуры - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Шахматные фигуры . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) 14 декабря обсудит возможность снятия ограничений на выступление под национальными флагами с российских и белорусских шахматистов, сообщается в повестке мероприятия, размещенной на сайте федерации.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
В ходе сессии генассамблеи будут рассмотрены ограничения российской и белорусской шахматных федераций по предложению, изложенному в письме Федерации шахмат России (ФШР) в FIDE.
В письме ФШР призвала с 2026 года снять действующие более трех лет ограничения в отношении россиян и белорусов и обеспечить полноценное участие всех национальных сборных этих стран во всех соревнованиях FIDE.
Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
На Кубке мира по шахматам остался один россиянин
16 ноября, 15:00
 
Международная федерация шахмат (FIDE)РоссияБелоруссияФедерация шахмат России (ФШР)Спорт
 
