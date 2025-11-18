FIDE обсудит снятие ограничений с российских шахматистов 14 декабря

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) 14 декабря обсудит возможность снятия ограничений на выступление под национальными флагами с российских и белорусских шахматистов, сообщается в повестке мероприятия, размещенной на сайте федерации.

В письме ФШР призвала с 2026 года снять действующие более трех лет ограничения в отношении россиян и белорусов и обеспечить полноценное участие всех национальных сборных этих стран во всех соревнованиях FIDE.