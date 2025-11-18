Коррупция говорит о слабости демократических институтов, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Коррупция и организованная преступность в странах-кандидатах в ЕС говорит о слабости демократических институтов и нарушении верховенства права, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, выступая на первом форуме по расширению Евросоюза в Брюсселе.

"Когда демократические структуры слабы или нарушено верховенство закона, это может открыть двери для пагубного влияния, коррупции и организованной преступности. Наш союз строится на доверии между ее членами. Успешное расширение может произойти только при наличии доверия, основанного на достижениях и заслугах", - сказала она.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.