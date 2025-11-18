Экс-министр США отказался от публичных обязательств из-за писем Эпштейну

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, занимавший этот пост при экс-президенте Билле Клинтоне, заявил, что откажется от публичных обязательств и останется лишь преподавателем после того, как были обнародованы документы, согласно которым он советовался со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном по поводу налаживания внебрачной связи.

Издание Financial Times сообщает, что документы, опубликованные на прошлой неделе, раскрыли подробности переписки Саммерса и Эпштейна в 2018 и 2019 годах.

"Мне очень стыдно за свои действия... Я откажусь от публичных обязательств в рамках моих более масштабных усилий по восстановлению доверия и налаживанию отношений с самыми близкими мне людьми", - приводит издание заявление Саммерса.

Тем не менее, по его словам, он продолжит работать в Гарварде и обучать студентов, при этом отойдя от прежней публичной жизни.

Financial Times отмечает, что Саммерс - один из самых выдающихся макроэкономистов США последних десятилетий, регулярно выступающий на научных и политических конференциях и пишущий для ведущих экономических журналов и газет.

Палата представителей США во вторник, как ожидается, проголосует по вопросу публикации материалов дела Эпштейна, против чего ранее выступал американский президент Дональд Трамп , решивший в последний момент изменить собственное мнение.

Предстоящее голосование в палате представителей стало следствием растущего давления внутри Капитолия не только со стороны демократов, но и группы республиканцев, включая бывшую соратницу Трампа Марджори Тейлор Грин и законодателя от штата Кентукки Томаса Масси. Законодатели смогли воспользоваться так называемой петицией о высвобождении, которая позволила вынести документ на голосование в обход позиции спикера палаты Майка Джонсона

Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.